Σίντι Κρόφορντ εναντίον Όπρα Γουίνφρεϊ: Μου φέρθηκε σαν να ήμουν σκλάβα

Βέλη για την συνέντευξη της στην Όπρα Γουίνφρεϊ πριν από σχεδόν 40 χρόνια έριξε η Σίντι Κρόφορντ.

Το μοντέλο μίλησε για την καριέρα της στο ντοκιμαντέρ της Apple TV+, με τίτλο «The Super Models». Θυμήθηκε την εμφάνιση της στην εκπομπή της Όπρα Γουίνφρεϊ το 1986.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ ακούγεται να λέει στην τότε 20χρονη Σίντι Κρόφορντ: «Σήκω για ένα λεπτό. Αυτό είναι που εγώ αποκαλώ κορμί». Το 57χρονο πρώην μοντέλο κατακεραύνωσε την παρουσιάστρια. «Ήμουν σαν την σκλάβα ή ένα παιδί. Με έβλεπαν αλλά δεν άκουγαν. Όταν το κοιτάζεις με τα μάτια σου σήμερα η Όπρα ακούγεται κάπως: ‘ Δείξε μας γιατί αξίζεις να είσαι εδώ’».

Όπως εξήγησε εκείνη την στιγμή δεν αναγνώρισε την άσχημη στάση της παρουσιάστριας. «Τώρα που το κοιτάζω είμαι κάπως: ω θεέ μου αυτό πραγματικά δεν είναι εντάξει. Ειδικά από την Όπρα!».

Στο ντοκιμαντέρ η Σίντι Κρόφορντ μίλησε και για τα πρώτα βήματα της στο μόντελινγκ αλλά και την αντίδραση των γονιών της. Όπως αποκάλυψε η 57χρονη ο πατέρας της δεν καταλάβαινε ότι το μόντελινγκ μπορεί να είναι ένα επαγγέλμα. «Πίστευε ότι το μόντελινγκ είναι ένα άλλο όνομα για την πορνεία», είπε η Σίντι Κρόφορντ.

‘It was so NOT okay’: Cindy Crawford blasts Oprah for treating her like ‘CHATTEL’ by demanding she show off her body on camera at age 20 to prove she was ‘worthy’ of fame – as supermodel opens up about regularly PASSING OUT from hunger on shoots pic.twitter.com/9oINGJMW6q

— NEWS BLOG (@mrichardp411) September 20, 2023