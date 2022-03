Σήμερα έχει γενέθλια ο κορυφαίος George Benson

Ο George Benson είναι ένας σπουδαίος Αμερικανός κιθαρίστας μουσικός, συνθέτης και τραγουδιστής, που κινείται με μεγάλη δεξιοτεχνία στα είδη της μουσικής Jazz, R&B, funk και soul. Καθιερώθηκε με το άλμπουμ του “Breezin'”, που το 1976 έγινε 3 φορές πλατινένιο και ανέβηκε στην κορυφή των μεγάλων δίσκων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ορχηστρικό κομμάτι “Breezin'” του George Benson, που έδωσε τον γενικό τίτλο στο άλμπουμ αυτό, το χρησιμοποιούσε επί πολλά χρόνια η ΥΕΝΕΔ/ΕΡΤ2 στο σήμα προαναγγελίας του καιρού (μπορείτε να το θυμηθείτε στο 1ο βίντεο παρακάτω).

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Έκτοτε ο καλλιτέχνης έχει βγάλει περισσότερα από 30 άλμπουμ και έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy.

Ο George Benson γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 22 Μαρτίου του 1943 στο Pittsburgh της Pennsylvania και ξεκίνησε την εκπληκτική καριέρα του το 1964. Οι ζωντανές εμφανίσεις του είναι πάντα πολύ πετυχημένες. Μέσα στην δεκαετία του ’80 είχε επισκεφτεί και την Αθήνα όπου έδωσε συναυλία στο θέατρο “Παλλάς” της οδού Βουκουρεστίου. Ο Benson είναι ένας από τους διακεκριμένους καλλιτέχνες, που έχουν το δικό τους αστέρι στο περίφημο Hollywood Walk of Fame. Είναι παντρεμένος με την Johnnie Lee από το 1962, με την οποία έχει επτά παιδιά και ζει μόνιμα στο Englewood του New Jersey.

Τραγούδια του George Benson έχουν ερμηνεύσει και άλλοι καλλιτέχνες. Δύο παραδείγματα είναι το “The Greatest Love of All” που είπε η Whitney Houston και το “Nothing’s Gonna Change My Love For You” που τραγούδησε ο Glenn Medeiros.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική).