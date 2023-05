Σελένα Γκόμεζ: Viral ΒΙΝΤΕΟ – Έξαλλη με σωματοφύλακά της σε συναυλία της Μπιγιονσέ

Στην συναυλία της Μπιγιονσέ στο Παρίσι βρέθηκε την Παρασκευή η Σελένα Γκόμεζ και καταγράφηκε σε βίντεο να διαπληκτίζεται έντονα με έναν άνδρα από την ασφάλειά της.

Σύμφωνα με την Daily Mail η τραγουδίστρια, που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από παιδί ως ηθοποιός, φαίνεται σε ένα βίντεο που τράβηξε θαυμαστής της και το ανέβασε στο Twitter, να δίνει σε έντονο τόνο εντολή στον σωματοφύλακά της, να σταματήσει να την ακολουθεί στη συναυλία. Ο άνδρας μάλιστα κατά την διάρκεια του επεισοδίου, έδειχνε προς μία κατεύθυνση στον γεμάτο κόσμο χώρο.

📹 A security guard violently pushed a fan who was trying to meet Selena Gomez at Beyoncé #RenaissanceWorldTour and Selena got upset at what security did. 5/26/23 pic.twitter.com/JOjc4ADwo4

— Selena Gomez News (@SGomezNewsCOMs) May 26, 2023