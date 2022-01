Σαν σήμερα το 1959 ο Buddy Holly έγραψε τα τελευταία του τραγούδια

Σαν σήμερα, στις 22 Ιανουαρίου 1959, ο Buddy Holly, μόνος του σε ένα διαμέρισμα της Νέας Υόρκης, με μία ακουστική κιθάρα και ένα μαγνητόφωνο ηχογράφησε δοκιμαστικά 6 τραγούδια, τα ‘Peggy Sue Got Married’, ‘Crying, Waiting, Hoping’, ‘That’s What They Say’, ‘What To Do’, ‘Learning The Game’ και ‘That Makes It Tough’.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μετά τον θάνατό του, που προέκυψε σε 12 ημέρες, η δισκογραφική του εταιρία Coral Records, έβαλε στα κομμάτια το συγκρότημα να παίξει τη μουσική κανονικά και τα κυκλοφόρησε στην δισκογραφία.

Ο Buddy Holly που ήταν μια ηγετική μορφή των ’50s στο rock and roll, πέθανε στις 3 Φεβρουαρίου 1959, σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, όταν το μικρό ιδιωτικό αεροπλάνο που είχαν νοικιάσει για να μεταφέρει τους καλλιτέχνες από το Clear Lake της Iowa στο Moorhead της Minnesota, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του. Εκτός από τον Buddy Holly, σε εκείνη την μοιραία πτήση, πέθαναν και οι Ritchie Valens και Big Bopper, που ήταν συνεπιβάτες, καθώς και ο πιλότος. Αργότερα, στο τραγούδι του “American Pie”, ο Don McLean, περιγράφει στον στίχο του εκείνη την τραγική ημέρα ως την ημέρα που πέθανε η μουσική (“The Day the Music Died”).



Ο Buddy Holly επηρέασε πολλούς άλλους καλλιτέχνες στη συνέχεια, ανάμεσα σε αυτούς και οι Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, Eric Clapton, The Hollies (οι οποίοι ονομάστηκαν έτσι προς τιμήν του), Elvis Costello, Dave Edmunds, Marshall Crenshaw (ο οποίος αργότερα έπαιξε τον ρόλο του Buddy Holly) και ο Elton John.



