Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Συνελήφθη 20χρονη έμπορος ναρκωτικών για την υπόθεση θανάτου του εγγονού του

Συνελήφθη την Πέμπτη (13/7) μία 20χρονη έμπορος ναρκωτικών με το ψευδώνυμο «Percocet Princess», σε σχέση με τον ύποπτο θάνατο από υπερβολική δόση του 19χρονου εγγονού του Ρόμπερτ ντε Νίρο, Λέαντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ, σύμφωνα με την New York Post. Μάλιστα η αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή πως η συγκεκριμένη φέρεται να πουλούσε χάπια σε παιδιά ηλικίας 15 ετών.

Η 20χρονη ονομάζεται Σοφία Χέιλι Μαρκς και φέρεται να πούλησε στον Λέαντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ ναρκωτικά πριν βρεθεί νεκρός στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη στις 2 Ιουλίου, ενώ είναι διαβόητη για το γεγονός πως έχει ανήλικους πελάτες σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στο μέσο μαζικής ενημέρωσης.

«Πουλάει στα παιδιά. Είναι πολύ γνωστή στον κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών» είπε η ίδια πηγή, προσθέτοντας πως έχει πουλήσει ναρκωτικά σε παιδιά που είναι μόλις γυμνασίου. Η Μαρκς συνελήφθη σε μυστικής επιχείρηση που διεξήχθη από την αστυνομία της Νέας Υόρκης, την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών και την εθνική ασφάλεια, γύρω στις 6μ.μ. την Πέμπτη ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Της απαγγέλθηκαν ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και αναμενόταν να εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την Παρασκευή το απόγευμα.

Η Ντρίνα Ντε Νίρο μητέρα του Λέαντρο και κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο είχε δηλώσει μετά τον θάνατο του γιου της, πως κάποιος του είχε πουλήσει εν γνώσει του χάπια που εμπεριείχαν φαιντανύλη.

«Λοιπόν, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που εξακολουθούν να πουλάνε και να αγοράζουν αυτό το πράγμα, ο γιος μου έφυγε για πάντα» είχε γράψει.

Η αστυνομία, που διερευνά την υπόθεση του εγγονού του Ντε Νίρο, θεωρεί ως πιθανότερη εκδοχή αυτή της υπερβολικής δόσης, αλλά το γραφείο του ιατροδικαστή της πόλης δεν έχει ακόμη αποκαλύψει την αιτία θανάτου.

‘Percocet Princess’ busted in death of Robert de Niro’s grandson has sold to kids as young as 15 years old: cops https://t.co/nplxCZLBPp pic.twitter.com/noAexkWw1G

— New York Post (@nypost) July 14, 2023