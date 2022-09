Post Malone: Ο τραυματισμός του τραγουδιστή πάνω στη σκηνή

Ο ράπερ Post Malone έπεσε πάνω στη σκηνή και χτύπησε στα πλευρά του. Ο τραγουδιστής έπεσε από ένα άνοιγμα στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Σεντ Λούις, σύμφωνα με τον μάνατζέρ του.

«Σας ευχαριστώ όλους για όλες τις ευχές σας! Ο @postmalone δεν έσπασε τα τρία πλευρά του [sic] δόξα τον Θεό», έγραψε ο μάνατζερ του ράπερ, Dre London, στο Instagram την Κυριακή.

«Κάναμε ακτινογραφίες στο νοσοκομείο μετά την παράσταση και οι γιατροί μας είπαν ότι είχε μελανιάσει τα πλευρά του!» πρόσθεσε. Ο Post Malone έπαιζε στο Enterprise Center στο κέντρο του Σεντ Λούις όταν είχε το ατύχημα. Η Tana Cantrell είπε στο CNN ότι το ατύχημα συνέβη περίπου μία ώρα μετά την έναρξη.

«Εκείνη τη στιγμή από τη δική μου γωνία, φαινόταν σαν να σωριάστηκε στη σκηνή, πιάνοντας το μέσο του στήθους του», είπε η Cantrell. «Μπορούσες να δεις στο πρόσωπο και το σώμα του πόσο πονούσε και τότε ήταν που κατάλαβα ότι ήταν σοβαρό. Τα πόδια του έτρεμαν από τον πόνο». «Από άλλες οπτικές γωνίες μπορούσες να δεις ότι υπήρχε μια τρύπα στη σκηνή από την οποία είχε πέσει όταν κατέβασαν την κιθάρα του και δεν ανέβασαν ξανά το πάτωμα εγκαίρως» περιέγραψε.

Έπειτα από περίπου 10 λεπτά, ο Post Malone σηκώθηκε με τη βοήθεια συνεργατών του. Μόλις επέστρεψε στη σκηνή, ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη πριν τελειώσει το σόου. Ο Dre London επαίνεσε τον ράπερ που ολοκλήρωσε το σόου «με τον αληθινό τρόπο των Posty». «Πραγματικά δεν ξέρω κανέναν καλλιτέχνη σαν αυτόν», συνέχισε η ανάρτηση στο Instagram.

Post Malone made a few more die hard fans when he fell through a hole in the stage cracking 3 ribs. Fans said he came back out on stage after 10 minutes saying he was sorry & hurting so bad he was crying, then someone gave him a beer and he finished the concert.#PostMalone pic.twitter.com/eFZBn8TffU

— ∼Marietta (@MariettaDaviz) September 18, 2022