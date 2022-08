Πικέ: Αυτή είναι η νέα σύντροφός του μετά τον χωρισμό από την Σακίρα – Φοιτήτρια 23 ετών

Μια φοιτήτρια φαίνεται πως έχει κλέψει την καρδιά του Ζεράρ Πικέ, σύμφωνα με διεθνή σκανδαλοθηρικά μέσα.



Συγκεκριμένα, ο 35χρονος Ισπανός αμυντικός της Μπαρτσελόνα μετά τον χωρισμό του από τη Σακίρα φέρεται να έχει σχέση με την 23χρονη Clara Chia Marti.

Σύμφωνα με τη Mirror, η 23χρονη, που σπουδάζει δημόσιες σχέσεις, εργάζεται στην εταιρεία του, Kosmos και ασχολείται με τη διοργάνωση events.

Οι δυο τους, όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ, είναι ζευγάρι τους τελευταίους μήνες, αλλά το κρατούσαν μυστικό. Μάλιστα, κάποια δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι είχαν σχέση πριν ακόμα χωρίσει με την διάσημη τραγουδίστρια.

Gerard Pique has wasted no time getting back into dating after Shakira split. https://t.co/6GNaXsWWw5

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) August 11, 2022