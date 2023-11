Πέθανε στα 44 του ο παραγωγός της σειράς «Euphoria»

Η αμερικανική δραματική σειρά «Euphoria» αποτελεί μία από τις διασημότερες του είδους της, με τους εκατομμύρια φανς της σειράς να περιμένουν με αγωνία τον τρίτο κύκλο. Το καλοκαίρι η είδηση του θανάτου του Angus Cloud, ο οποίος αγαπήθηκε μέσα από τον χαρακτήρα που υποδύθηκε στη σειρά, σε ηλικία μόλις 25 ετών, σκόρπισε θλίψη.

Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε ο θάνατος ακόμα ενός μέλους της σειράς. Σύμφωνα με την Daily Mail πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 44 ετών ο χολιγουντιανός παραγωγός Kevin Turen, ο οποίος εργάστηκε σε τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Euphoria» και το «The Idol».

Ο πατέρας του παραγωγού, Edward Turen, επιβεβαίωσε τον θάνατο του γιου του σε δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής (12/11), αλλά η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμα γίνει γνωστή. «Ο Kevin ήταν τόσο απίστευτα ξεχωριστός, αυτός ο κόσμος θα είναι φτωχότερος χωρίς αυτόν», είπε ο Edward Turen σε δήλωσή του στο Deadline.

Kevin Turen dead at 44: Euphoria and The Idol producer passes away suddenly and his shocked friends mourn losing one of Hollywood’s ‘brightest rising stars’ https://t.co/Shqv7M1v93 pic.twitter.com/gqvuRjhxGG

