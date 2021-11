Πέθανε ο Ronnie Wilson, ιδρυτικό μέλος των Gap Band

Έφυγε από τη ζωή ο Ronnie Wilson σε ηλικία 73 ετών, που μαζί με τα αδέλφια του Charlie και Robert Wilson, είχαν ιδρύσει το 1967 το γνωστό συγκρότημα της soul και της funk μουσικής, τους Gap Band, στην Tulsa της Oklahoma.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

“Η αγάπη της ζωής μου έφυγε σήμερα το πρωί” έγραψε η σύζυγός του Linda Boulware-Wilson στα κοινωνικά δίκτυα και συνέχισε “Παρακαλώ συνεχίστε να προσεύχεστε για τις οικογένειες Wilson, Boulware και Collins, καθώς πενθούν την απώλειά του.

Ο Ronnie Wilson ήταν μια ιδιοφυία στο να δημιουργεί, να κάνει παραγωγές, να παίζει τρομπέτα, πλήκτρα και να τραγουδάει, από την παιδική του ηλικία μέχρι που πάτησε τα 70. Θα μας λείψει αληθινά!”

Σύμφωνα με πληροφορίες ο καλλιτέχνης έπαθε εγκεφαλικό την περασμένη εβδομάδα, έπεσε σε κώμα, από το οποίο δεν συνήλθε ποτέ.

Οι Gap Band στην 40χρονη και πλέον πορεία τους ηχογράφησαν 15 μεγάλους δίσκους και έβγαλαν μεγάλες επιτυχίες, όπως τα κομμάτια: “Shake”, “I Don’t Believe You Want to Get Up and Dance (Oops Up Side Your Head)”, “Early in the Morning”, “Burn Rubber (Why You Wanna Hurt Me)” και “You Dropped a Bomb on Me”.

Αρχικά το συγκρότημα ονομαζόταν Greenwood Archer Pine Street Band, αλλά επειδή ήταν μεγάλο σαν όνομα, χρησιμοποίησαν μετά μόνο τα αρχικά “GAP”.

Πολλοί νεότεροι καλλιτέχνες έχουν πάρει samples ή έχουν διασκευάσει τραγούδια τους, μεταξύ των οποίων και οι Snoop Dogg, Nas, Ice Cube, Tyler, the Creator και η Mary J. Blige. Το 15ο και τελευταίο άλμπουμ των Gap Band ήταν το “Y2K: Funkin’ Till 2000 Comz”, που κυκλοφόρησε το 1999. Το 2010, μετά τον θάνατο του άλλου αδελφού, Robert Wilson, από καρδιακή προσβολή, το γκρουπ διαλύθηκε.