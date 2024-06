Πέθανε ο ηθοποιός Ντόναλντ Σάδερλαντ

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο ηθοποιός, Ντόναλντ Σάδερλαντ.. Την είδηση έκανε γνωστή το πρακτορείο CAA, που τον εκπροσωπούσε.

Ο εμβληματικός ηθοποιός ήταν γνωστός για τις συμμετοχές του σε διάσημες ταινίες, όπως «The Dirty Dozen», «MASH», «Klute» και «Don’t Look Now». Η φήμη του εκτοξεύτηκε με τον ρόλο του στο «The Hunger Games».

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του, κέρδισε ένα Emmy Β΄ Ανδρικού ρόλου για το «Citizen X» του HBO το 1995, ενώ προτάθηκε επίσης το 2006 για τη μίνι σειρά «Human Trafficking».

Δείτε την ανάρτηση:

Donald Sutherland, the Canadian actor who became a countercultural icon with such films as “The Dirty Dozen,” “MASH,” “Klute” and “Don’t Look Now,” has died. He was 88. https://t.co/55BZHxFFMj pic.twitter.com/ZxpXsL6czF

— Variety (@Variety) June 20, 2024