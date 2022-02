Πέθανε ο Gary Brooker, ιδρυτής των Procol Harum

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών από την επάρατη νόσο, ο σπουδαίος Βρετανός τραγουδιστής, μουσικός πιανίστας, συνθέτης, ιδρυτής και αρχηγός του rock συγκροτήματος των Procol Harum, ο Gary Brooker. Γεννήθηκε και πέθανε στο Λονδίνο. Επαγγελματίας μουσικός ήταν και ο πατέρας του.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1962, σχηματίζοντας το συγκρότημα The Paramounts μαζί με τον φίλο του Robin Trower, ο οποίος αργότερα προσχώρησε και αυτός στους Procol Harum. Το συγκρότημα εκείνο ήταν ιδιαίτερα σεβαστό, διότι προετοίμασε το έδαφος για πολλά αξιόλογα γκρουπς που ακολούθησαν, όπως οι Beatles, οι Animals, οι Spencer Davis Group, οι Rolling Stones και άλλοι. Μάλιστα οι Rolling Stones ήσαν φανατικοί θαυμαστές των Paramounts.

Το 1966 ο Brooker ίδρυσε τους Procol Harum με τον άλλον φίλο του, τον στιχουργό Keith Reid. Το “A Whiter Shade of Pale”, που κυκλοφόρησε το 1967 ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος. Έμεινε στο Νο.1 της Αγγλίας για 6 βδομάδες. Το 1977 οι Procol Harum διαλύθηκαν και ο Gary Brooker ακολούθησε σόλο καριέρα βγάζοντας το άλμπουμ “No More Fear of Flying”. Ταυτόχρονα όμως, την ίδια χρονιά, συνεργάζεται με την μπάντα του Eric Clapton, όπου έβγαλαν μαζί το άλμπουμ “Another Ticket”.

Ο Gary Brooker ήταν πολλά χρόνια παντρεμένος με την Ελβετίδα Françoise Riedo, αλλά δεν είχαν παιδιά.

