Πέθανε η ηθοποιός Τέρι Γκαρ: Ήταν υποψήφια για Όσκαρ για την ταινία Τούτσι – Είχε παίξει και στα Φιλαράκια

Η Tέρι Γκαρ η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ για το ρόλο της στην ταινία Tούτσι, απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών. Ήταν επίσης γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες Young Frankenstein, Close Encounters Of The Third Kind και στην εμβληματική κωμική σειρά Φιλαράκια, όπου υποδύθηκε τη μαμά της Φοίβης.

Η βετεράνος ηθοποιός απεβίωσε στο Λος Άντζελες την Τρίτη μετά από μακρά μάχη με την σκλήρυνση κατά πλάκας. Το 2002 είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με τη χρόνια ασθένεια που βλάπτει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το 2007 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Η Τέρι Αν Γκαρ γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1994 στο προάστιο Κλίβελαντ του Λέικγουντ, στο Οχάιο. Οι γονείς της ήταν άνθρωποι του θεάτρου: ο πατέρας της, Έντι, εμφανιζόταν σε παραστάσεις βοντβίλ και η μητέρα της, η Φίλις ήταν χορεύτρια και μοντέλο.

Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Λος Άντζελες, η Γκαρ εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη επιδιώκοντας να κάνει καριέρα, πρώτα στο μπαλέτο και μετά στο κινηματογράφο. Είχε φοιτήσει στο περίφημο Actor’s Studio του Μανχάταν.

Η κορύφωση της καριέρας της ήρθε το 1983, καθώς ήταν υποψήφια για το όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Tούτσι. Τελικά έχασε από τη συμπρωταγωνίστρια της στην ίδια ταινία Τζέσικα Λανγκ.