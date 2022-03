Όσκαρ 2022: Ο Γουίλ Σμιθ έριξε γροθιά στον Κρις Ροκ – Φάρσα η πραγματικότητα;

Ένα απίστευτο σκηνικό έγινε κατά την διάρκεια της 94ης τελετής των βραβείων Όσκαρ.

Στη σκηνή ήταν ο ο Κρις Ροκ, ο οποίος κατάφερε να εξοργίσει τον Γουίλ Σμιθ, λέγοντας κάτι για τη γυναίκα του, με αποτέλεσμα ο διάσημος κωμικός ηθοποιός να σηκωθεί και να χτυπήσει τον Κρις Ροκ.

«Τζέντα, σε αγαπώ αλλά περιμένω το G. I. Jane 2» είπε ο Κρις Ροκ και η Τζέντα Πίνκετ Σμιθ δεν έκρυψε την ενόχλησή της.

Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ξέρει αν πρόκειται για φάρσα η πραγματικό περιστατικό, πάντως το κοινό έδειξε να παγώνει από το περιστατικό. Αν προσέξει κανείς το βίντεο θα δει ότι πρόκειται για αληθινό χτύπημα, εκτός αν ήταν τόσο καλά στημένο με αποτέλεσμα να ξεγελάσει τους πάντες. Και όλα αυτά σε παγκόσμια σύνδεση!

Here’s the moment Chris Rock made a “G.I. Jane 2” joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, “Leave my wife’s name out of your f–king mouth.” #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022