Ακυκλοφόρητο τραγούδι έβγαλαν οι Rolling Stones

Πρόκειται για το “Living in the Heart of Love”, που μέχρι τώρα δεν είχε βγει στην δισκογραφία και τώρα θα συμπεριλαμβάνεται στην αναμενόμενη επετειακή έκδοση του άλμπουμ των Rolling Stones “Tattoo You”, που είχε πρωτοκυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 1981, οπότε σήμερα συμπληρώνονται 40 χρόνια.