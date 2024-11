Ο βασιλιάς Κάρολος κόβει το ετήσιο επίδομα του αδελφού του – Λάμβανε 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως

Ο βασιλιάς Κάρολος έκοψε επίσημα το επίδομα του αδερφού του πρίγκιπα Άντριου που υπολογίζεται σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τη βιογραφία του.

Σε μια ενημερωμένη έκδοση του βιβλίου του, “Charles III: New King. New Court. The Inside Story” , ο συγγραφέας Ρόμπερτ Χάρντμαν ισχυρίζεται ότι η σχέση του βασιλιά με τον μικρότερο αδερφό του είναι σε… χαμηλό βαρομετρικό, λόγω του ότι ο Κάρολος “έσφιξε” το βασιλικό πορτοφόλι.

Ο Κάρολος έδωσε εντολή στον οικονομικό διευθυντή της μοναρχίας, να κόψει το εκτιμώμενο προσωπικό επίδομα 1,2 ευρώ (1 εκατ. λίρες) ετησίως και να σταματήσει να πληρώνει για την επταψήφια ιδιωτική του ασφάλεια, σύμφωνα με το βιβλίο του Χάρντμαν, απόσπασμα από το οποίο δημοσιεύει η Daily Mail.

«Ο δούκας δεν αποτελεί πλέον οικονομικό βάρος για τον βασιλιά», είπε μια πηγή στην Daily Mail.

Ο Κάρολος έχει ζητήσει να φύγει ο πρίγκιπας Άντρικου από το κτήμα 30 δωματίων γνωστό ως Royal Lodge στο Windsor. Ο Άντριου μέχρι στιγμής αρνείται να φύγει και να μετακομίσει στο πρώην σπίτι του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο , το Frogmore Cottage.

Το σπίτι, για το οποίο ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ ξόδεψαν 2,8 εκατομμύρια δολάρια για την ανακαίνιση μετά τον γάμο τους το 2018, είναι σημαντικά μικρότερο από το Royal Lodge, με μόνο πέντε υπνοδωμάτια. Το Frogmore ήταν επίσης για λίγο το σπίτι της κόρης του Άντριου, Ευγενίας, και του συζύγου της, Jack Brooksbank, ο οποίος νοίκιασε το σπίτι από τον Χάρι και την Μέγκαν πριν το Megxit.