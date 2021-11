Ο LL Cool J μπήκε στο Rock & Roll Hall of Fame

Στο Rock & Roll Hall of Fame εντάχθηκε ο LL Cool J, του οποίου το καλλιτεχνικό όνομα σημαίνει “Ladies Love Cool James”. Είναι Αμερικανός ράπερ, επιχειρηματίας και ηθοποιός από το Bay Shore της Νέας Υόρκης.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Γεννήθηκε στο Queens το 1968 και το πλήρες όνομά του είναι James Todd Smith. Μερικές από τις επιτυχίες του είναι τα κομμάτια “I Need Love”, “Around the Way Girl”, “Hey Lover”, “I Can’t Live Without My Radio”, “I’m Bad”, “The Boomin’ System” και “Mama Said Knock You Out”.

Έχει κυκλοφορήσει 13 studio albums και δύο συλλογές με τα καλύτερα τραγούδια του. Έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες αλλά στην Ελλάδα έγινε πολύ γνωστός ως Ειδικός Πράκτορας Σαμ Χάννα στην τηλεοπτική σειρά “NCIS: Los Angeles”.