Ντόλι Πάρτον: Η 77χρονη ντύθηκε μαζορέτα και προκάλεσε πανικό – «Τρελάθηκε» ο παρουσιαστής

“Εγκεφαλικά” προκάλεσε η Ντόλι Πάρτον καθώς ντύθηκε μαζορέτα των Dallas Cowboys για το show που έκανε στο ημίχρονο του αγώνα της ομάδας του NFL εναντίον των Washington Commanders την Πέμπτη (23/11).

Η σταρ της κάντρι μουσικής που φέτος έγινε 77 ετών ήταν γεμάτη ενέργεια και ξεσήκωσε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο, ερμηνεύοντας διάφορες μουσικές επιτυχίες όπως το θρυλικό τραγούδι της «Jolene». Την Ντόλι Πάρτον συνόδεψαν στο show της μαζορέτες, με τις οποίες φορούσε ίδια στολή, χωρίς η τραγουδίστρια να έχει να ζηλέψει κάτι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Όπως ήταν φυσικό πολλοί χρήστες του X (πρώην Twitter), βλέποντας το show της έσπευσαν στην πλατφόρμα για να την αποθεώσουν:

Dolly Parton at 77 and me almost half her age. 😭😭 pic.twitter.com/t49BsYgbOp — Jennifer (@Paper_Heart_Jen) November 23, 2023

Dolly Parton is a god damn national treasure. pic.twitter.com/qHtPtSSYTG — Danny Deraney (@DannyDeraney) November 23, 2023

Joe Biden is 81. Donald Trump is 77. If we have to elect an old person, let it be Dolly Parton pic.twitter.com/dk7JpHYRnP — Brad Williams (@funnybrad) November 23, 2023

Can we just talk about Miss Dolly Parton’s performance? She is beautiful inside and out and this performance is the best that I’ve seen in a long time. #DollyParton 💙💙💙💙 pic.twitter.com/3dCnn203p9 — Patrinia (@MissTrinia01) November 23, 2023

Μάλιστα η τραγουδίστρια μάγεψε με την εμφάνισή της και τον πρώην παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου και σχολιαστή του NFL Τόνι Ρόμο, ο οποίος και της έπλεξε το εγκώμιο, με την αντίδρασή του να γίνεται viral.