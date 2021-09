Νέο δίσκο έβγαλε ο Gerry Rafferty της “Baker Street”

Τον Gerry Rafferty τον θυμάστε; Εκείνον τον Σκωτσέζο καλλιτέχνη που το 1978 είχε σαρώσει όλα τα τσαρτς του πλανήτη με την φοβερή επιτυχία του “Baker Street”;

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το φοβερό εκείνο κομμάτι που ήταν εμπνευσμένο από τον ομώνυμο δρόμο στο Λονδίνο και που είχε κάνει αίσθηση για το σαξόφωνο που ακουγόταν μέσα…

Ο Gerry Rafferty, που πριν κάνει εκείνη την σόλο επιτυχία του ήταν μέλος του συγκροτήματος των Stealers Wheel, έβγαλε μία νέα δισκογραφική δουλειά που λέγεται “Rest In Blue” με 14 τραγούδια.

Μέσα στον νέο αυτόν δίσκο συμπεριλαμβάνεται και το γνωστό χιτ “Stuck in the Middle with You”, ένα κομμάτι που ο Rafferty το είχε ηχογραφήσει και με τους Stealers Wheel το 1973.

Οι μουσικές του επιρροές προήλθαν από τα παραδοσιακά ιρλανδέζικα και σκωτσέζικα folk τραγούδια που του είχε μάθει σε μικρή ηλικία η μητέρα του. Αλλά βέβαια επιρρεάσθηκε ιδιαίτερα και από τους Beatles και από τον Bob Dylan.