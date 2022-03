Νέα δισκογραφική δουλειά από τους Def Leppard

Είναι ο πρώτος δίσκος με καινούργια αυθεντικά τραγούδια των Def Leppard που κυκλοφορεί μέσα σε επτά χρόνια. Θα έχει γενικό τίτλο “Diamond Star Halos” και θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 27 Μάϊου.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ενώ τα μέλη του συγκροτήματος βρισκόντουσαν εγκλωβισμένα σε διαφορετικές πόλεις. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του γκρουπ ο Joe Elliott ήταν στην Ιρλανδία, ο μπασίστας Rick Savage και οι κιθαρίστες Phil Collen και Vivian Campbell σε διαφορετικές πόλεις στην Αγγλία και ο ντράμερ Rick Allen στην Αμερική.

Στον δίσκο συμπεριλαμβάνονται 15 κομμάτια, εκ των οποίων το “Kick” είναι το πρώτο σινγκλ. Στις ηχογραφήσεις συμμετείχαν η Alison Krauss σε δύο τραγούδια (“This Guitar” και “Lifeless”) και ο πιανίστας του David Bowie, ο Mike Garson σε άλλα δύο τραγούδια (“Goodbye For Good This Time” και “Angels (Can’t Help You Now)”).

Οι Def Leppard έχουν να παίξουν live από τον Νοέμβριο του 2019, αλλά αυτό το καλοκαίρι θα ξαναβγούν στα μεγάλα στάδια των ΗΠΑ μαζί με τους Mötley Crüe, τους Poison και την Joan Jett.

Ο Joe Elliott είχε δηλώσει για αυτή την περιοδεία: “Αυτή η τουρνέ θα είναι μία γιορτή. Δεν πρόκειται να αναλωθούμε σε βαριά κομμάτια, σε β’ πλευρές από σινγκλς κλπ. όπως κάναμε όταν παίζαμε στο Las Vegas. Αυτοί οι φανς είναι ικανοί να σε φάνε ζωντανό αν δεν τους παίξεις κομμάτια σαν το “Pour Some Sugar On Me””.

