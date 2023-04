Morgan Freeman: Το ξέσπασμα του σταρ – Προσβολή ο όρος «Αφροαμερικανός»

Ο Morgan Freeman ξέσπασε και χαρακτήρισε προσβολή τον μήνα της Μαύρης Ιστορίας όπως και τον όρο «Αφροαμερικανός» .

Ο 85χρονος σταρ επέμεινε ότι το ετήσιο γεγονός, που γιορτάζεται κάθε Φεβρουάριο και τιμά τα πολιτιστικά επιτεύγματα των μαύρων, έχει αρνητική χροιά για τον ίδιο, επειδή «υποβαθμίζει» ολόκληρη την κληρονομιά του σε ένα σύνολο μόνο τεσσάρων εβδομάδων.

Όπως είπε στους Sunday Times: «Δύο πράγματα μπορώ να πω δημοσίως ότι δεν μου αρέσουν: Ο μήνας της Μαύρης Ιστορίας είναι μια προσβολή. Θα υποβαθμίσετε την ιστορία μου σε έναν μήνα;» Στη συνέχεια αμφισβήτησε τον πραγματικό ορισμό της έννοιας «Αφροαμερικανός», η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους μαύρους Αμερικανούς από το 1700.



Πρόσθεσε: «Επίσης, το “Αφροαμερικανός” είναι προσβολή. Δεν αποδέχομαι αυτόν τον τίτλο. Οι μαύροι άνθρωποι είχαν διαφορετικούς τίτλους μέχρι και τη λέξη “ν” (νέγρος) και δεν ξέρω πώς αυτά τα πράγματα παίρνουν τέτοια έκταση, αλλά όλοι χρησιμοποιούν το “Αφροαμερικανός.”

Τι σημαίνει πραγματικά; Οι περισσότεροι μαύροι σ’ αυτό το μέρος του κόσμου έχουν μικτή καταγωγή. Και μιλάτε για την Αφρική σαν να είναι χώρα, ενώ είναι ήπειρος, όπως η Ευρώπη».

Morgan Freeman says Black History Month and the term ‘African-American’ are both ‘an insult’ – I’ve always said that Afro-American is a racist insult to black and mixed race Americans. https://t.co/MQyVEJw1FC

— Xena (@Xena_chronicle) April 16, 2023