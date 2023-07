Μόνικα: Πήδηξε από την σκηνή κατά την διάρκεια συναυλίας της για να υπερασπιστεί θαυμάστριά της

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μόνικα, να πηδάει, σε έξαλλη κατάσταση, από την σκηνή στο Riverfront Music Festival στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο (22/7), προκειμένου να υπερασπιστεί μία γυναίκα που φέρεται να δεχόταν επίθεση από έναν άνδρα.

Αρχικά στο βίντεο φαίνεται η 42χρονη τραγουδίστρια να φωνάζει στον άνδρα θυμωμένα, ενώ σε κλάσματα δευτερολέπτου πήδηξε από την σκηνή για να βρεθεί ανάμεσα στο πλήθος και να τον αντιμετωπίσει.

«Δεν χτυπάς έτσι καμία κυρία» ακούγεται να λέει την ώρα που βρίσκεται ανάμεσα στο πλήθος, με το κοινό να ζητωκραυγάζει. Μετά το τέλος του περιστατικού και αφού ο άνδρας απομακρύνθηκε από τον χώρο, η Μόνικα ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο: «Τον είδα να χτυπάει αυτή την κυρία στο πρόσωπο και έχασα την ψυχραιμία μου. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη από τα βάθη της καρδιάς μου».

Y’all she was not playing 😭😭😭😭 pic.twitter.com/FfaHtkCi8n

— K.Santiago 🦂 ♏️ (@TheeKAlexis) July 23, 2023