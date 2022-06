Midi φούστα: 6 στιλ που θα δούμε να κυκλοφορούν αυτό το καλοκαίρι στο streetstyle

Ούτε μίνι, ούτε μάξι! Η πιο cool φούστα της καλοκαιρινής περιόδου είναι μέτρια σε μήκος και το μόνο μέτριο που ανεχόμαστε στη ζωή μας. Η midi φούστα ταιριάζει άψογα σε όλες τις σιλουέτες και φοριέται πρωί-βράδυ, δίνοντας έναν chic αέρα στις εμφανίσεις μας. Χρόνια τώρα, από όταν κι έγινε τάση, λατρεύτηκε υπερβολικά από κάθε γυναίκα και ενσωματώθηκε γρήγορα στις γκαρνταρόμπες μας. Και να υπενθυμίσουμε πως midi δεν σημαίνει απαραίτητα pencil, στενή φούστα γραφείου, αντίθετα το αγαπημένο μας item βγαίνει σε διαφορετικά στιλ για να ταιριάζει σε όλα γούστα. Κι εμείς θα σας αποκαλύψουμε ποια είναι τα top του καλοκαιριού.

Η αέρινη σατινέ : ίσως η πιο δροσερή για τις καυτές μέρες που έρχονται. Χυτή και chic συνδυάζεται εύκολα με flat σανδάλια, αλλά και με ψηλοτάκουνα και λατρεύεται από όλες τις fashion lovers που ξέρουν πως η απλότητα κερδίζει πάντα.

Η κροσάτη βραδινή : για statement εμφανίσεις μόνο! Εντυπωσιακή και έντονη, η συγκεκριμένη midi φούστα δεν δημιουργήθηκε για να είναι απλή, αλλά για να πρωταγωνιστεί σε κάθε χώρο. Special tip: επιλέξτε μία σε ζωηρό χρώμα. Αν είναι να τραβήξετε τα βλέμματα ας το κάνετε all the way.

Η κλασική denim : αγαπημένη επιλογή των French girls που τιμούν τα διαχρονικά κομμάτια και φροντίζουν να τα συμπεριλαμβάνουν στις ντουλάπες τους. Η midi denim φούστα κουβαλάει πάνω της κάτι τόσο vintage και νοσταλγικό που μας αρέσει πολύ.

Τα total set με midi φούστα : must-have της θερινής περιόδου και γενικότερα η απόλυτη τάση της χρονιάς. Αντικατέστησε με ευκολία τα φορέματα και αν ανήκετε στις fashion addicts, ένα σετάκι με midi φούστα και chic πουκάμισο ή cropped top οφείλετε να το προσθέσετε στην καλοκαιρινή σας συλλογή.

Η chic πλισέ : που κουβαλάει πάνω της περίσσεια χάρη και κομψότητα, δεν λείπει ποτέ από τα καλοκαίρια μας. Επιλέξτε την σε neutral αποχρώσεις για πιο κομψές εμφανίσεις, είτε σε έντονα χρώματα για πιο ζωηρά σύνολα.

Η bold midi : που θα κάνει την παρουσία της αισθητή από μίλια μακριά. Πρόκειται για την κλασική στενή φούστα που όμως, δεν είναι καθόλου βαρετή, γιατί πολύ απλά βγαίνει στα πιο hot χρώματα της σεζόν. Για περισσότερη ένταση δημιουργήστε ένα color blocking look και κάντε αίσθηση με λίγο ή… πολύ θα λέγαμε χρώμα!

Πηγή: InStyle