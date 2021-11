Μελ Γκίμπσον: Έρχεται το «Φονικό Όπλο 5»

Ενθουσιασμό προκάλεσε ο Μελ Γκίμπσον όταν αποκάλυψε ότι έρχεται νέα ταινία “Φονικό Όπλο“. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα καθίσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Όπως δήλωσε ο Μελ Γκίμπσον στη διάρκεια εκδήλωσης θαυμαστών στο Λονδίνο, «An Experience with Mel Gibson», που πραγματοποιήθηκε στο Intercontinental London – The 02: «Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε όλες τις ταινίες της σειράς “Φονικό Όπλο”, ο Ρίτσαρντ Ντόνερ, ήταν σπουδαίος τύπος.

Εξέλισσε το σενάριο και τα προχωρούσε πολύ με αυτό. Και μου είπε μια μέρα: “ Άκου, παιδί μου, αν πεθάνω θα το κάνεις εσύ”. Και του είπα: “ Τι είναι αυτά που λες”. Τελικά πέθανε. Πράγματι, μου ζήτησε να το κάνω, αλλά δεν είπα τίποτα τότε”.

Ο Ρίτσαρντ Ντόνερ πέθανε τον Ιούλιο, σε ηλικία 91 ετών. Είχε σκηνοθετήσει τον Μελ Γκίμπσον και τον συμπρωταγωνιστή του, Ντάνι Γκλόβερ και στις τέσσερις ταινίες «Φονικό Όπλο», από το 1987 έως το 1998.

Πάντως, ο Μελ Γκίμπσον δεν αποκάλυψε αν θα επιστρέψει και στον ρόλο του Μάρτιν Ριγκς, ή αν θα ξαναδούμε τον Ντάνι Γκλόβερ ως τον συνάδελφό του αστυνομικό, Ρότζερ Μέρτο.

Στο παρελθόν, ο ΓΓκίμπσον είχε σκηνοθετήσει τις ταινίες «The Passion of the Christ», «Apocalypto» και «Hacksaw Ridge».

Να σημειωθεί ότι η επιλογή να συμμετάσχει ο Μελ Γκίμπσον σε επερχόμενη σειρά prequel του Τζον Γουίκ, αντιμετωπίστηκε πρόσφατα αρνητικά. Οι θαυμαστές ήταν δυσαρεστημένοι λόγω των πολλών καταγγελιών εναντίον του ηθοποιού-σκηνοθέτη για ρατσιστικά, αντισημιτικά και ομοφοβικά σχόλια στο παρελθόν.

That’s a Hell No from me dawg! I’m done with racists, domestic violence perpetrator and anti semitic #MelGibson I’m Done! This is proof; there is no #CancelCulture in Hollywood! pic.twitter.com/NkQyrKMIMm — Willie Yarbrough (@Black_Vulcan69) November 15, 2021

Why does anti-Semite and misogynist #MelGibson *still* get work in Hollywood? He should be shunned for life. — @PeggyBrava™ #Navalny #ElijahMcClain #Hozho 🗳️ (@PeggyBrava) October 18, 2021

Apart from everything #MelGibson has already done, I can’t imagine what more there would be that would get him canceled. How is he somehow immune? — Uber Rock JDB (@Toronto1) November 15, 2021