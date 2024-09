Κέιτ Μίντλετον: Πού την «συνέλαβε» ο φωτογραφικός φακός – Η εμφάνιση μετά την ανακοίνωση ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά από τότε που ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της.

Η Κέιτ και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Γουίλιαμ, εθεάθησαν την Κυριακή στην εκκλησία με τον βασιλιά Κάρολο Γ’ και τη βασίλισσα Καμίλα κοντά στο βασιλικό κτήμα Μπαλμόραλ στην Σκωτία, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Κέιτ έδειχνε καλά καθώς κατευθυνόταν στην κυριακάτικη λειτουργία, στην πρώτη φορά που εμφανίζεται δημόσια μετά την αποκάλυψη των καλών ειδήσεων ότι η χημειοθεραπεία της έχει τελειώσει.

Φορούσε ένα από τα αγαπημένα της χακί καπέλα, το οποίο έχει φορέσει στο παρελθόν σε εκκλησιαστικές λειτουργίες, ενώ καθόταν στη θέση του συνοδηγού του αυτοκινήτου, ενώ ο Γουίλιαμ καθόταν στη θέση του οδηγού.

Kate Middleton pictured for the first time since she announced she has finished chemotherapy https://t.co/zM2u29fOdn pic.twitter.com/vsFKVPjIj4

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 22, 2024