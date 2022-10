Η Ραμόνα Βλαντή έσταξε φαρμάκι για την Βίκυ Καγιά – «Δεν είναι fashion expert, δεν έχει ιδέα»

Η Ραμόνα Βλαντή μίλησε στους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών και προκάλεσε αίσθηση με το σχόλιο που έκανε για την Βίκυ Καγιά.

«Θα ήθελα να μην ακούσω ξανά, ειδικά από εσάς που γράφετε και λέτε, για τη Βίκυ Καγιά ότι είναι fashion expert, δεν έχει ιδέα. Είναι ένα πρώην μοντέλο και τέλεια παρουσιάστρια. Μην ακούσω ξανά για fashion expert, δεν έχει καμία ιδέα» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι στο ρόλο της Έλενας Γαλύφα στο GNTM, εγώ είμαι άνθρωπος της μόδας», ανέφερε επίσης η Ραμόνα Βλαντή η οποία εξέφρασε την επιθυμία της να είναι στο My Style Rocks. «Δεν νομίζω να έχει μιλήσει κανείς για το My Style Rocks. Δεν έχω κάποιο νέο από ‘κει, θα δούμε. Θα ήμουν ψεύτρα αν έλεγα ότι δεν θέλω να κάνω το My Style Rocks» σημείωσε.