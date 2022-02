Η Patti LaBelle σήμερα στη μικρή της οικιακή συναυλία

Το αμερικάνικο δίκτυο NPR σκοπεύει να γιορτάσει τον Μήνα της Μαύρης Ιστορίας με μικρές οικιακές συναυλίες, Tiny Desk (Home) Concerts όπως λέγονται, με θρυλικά ονόματα του R&B, της jazz, της gospel και του hip hop.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Εδώ έχουμε την μικρή συναυλία της Patti LaBelle, διάρκειας 15′ λεπτών.

Εμπεριέχονται 4 τραγούδια, το “Something Special (Is Gonna Happen Tonight)” από το άλμπουμ της “Winner In You” του 1986, το “Love, Need and Want You” του 1983, η μπαλάντα “If Only You Knew” και ο ύμνος “Lady Marmalade”.



Ας σημειωθεί ότι η Patti LaBelle με μία καριέρα 60 ετών και πλέον, συμπεριλαμβανομένων και των χρόνων της πορείας του γυναικείου συγκροτήματος Labelle, όπου ήταν μαζί με τις Sarah Dash και Nona Hendryx, ανήκει στο πάνθεον με τις μεγάλες τραγουδίστριες της soul, μαζί με την Aretha Franklin, την Chaka Khan, την Gladys Knight και την Tina Turner.