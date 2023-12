Η Mariah Carey επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο – Οι φωτογραφίες με τον Μπάιντεν

Όπως όλοι ξέρουμε, η περίοδος των Χριστουγέννων έχει πλέον γίνει η περίοδος της Mariah Carey, ιδιαίτερα λόγω της πολύ μεγάλης επιτυχίας της “All I Want For Christmas Is You”, που κάθε χρόνο τέτοια εποχή κυριαρχεί σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις αλλά και στις πλατφόρμες streaming.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η γνωστή τραγουδίστρια, μιας και θεωρείται η “Βασίλισσα των Χριστουγέννων” συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στο οβάλ γραφείο, αλλά και με την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

Η Mariah είχε μαζί της τα δύο δίδυμα παιδιά της και την ευκαιρία να περιηγηθεί μαζί τους τους χώρους του Λευκού Οίκου, απ’ όπου εντυπωσιάστηκε από τους χριστουγεννιάτικους στολισμούς.

