Η… λίστα του Άντονι Χόπκινς: Θα υποδυθεί τον «Βρετανό Σίντλερ» στην ταινία «One Life»

Τον Φεβρουάριο του 1988 στην εκπομπή «That’s Life του BBC!» ένας άντρας με το όνομα Νίκολας Γουίντον ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με μερικά από τα 669 παιδιά Εβραϊκών οικογενειών που είχε σώσει από τους Ναζί πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μια επανασύνδεση – έκπληξη, έφερε στο φως την αξιοσημείωτη ιστορία που έχει μετατραπεί πλέον σε ταινία του Χόλιγουντ. Πρωταγωνιστής θα είναι Σερ Άντονι Χόπκινς, ως ο ήρωας του Ολοκαυτώματος που ονομάστηκε «Βρετανός Σίντλερ».

Η ταινία με τίτλο «One Life» θα αφηγείται πώς ο Σερ Νίκολας Γουίντον, χρηματιστής στο Λονδίνο, ο οποίος χρίστηκε Ιππότης για τα ανθρωπιστικά του επιτεύγματα το 2003, βοήθησε να εξέλθουν νεαροί Εβραίοι πρόσφυγες από την κατεχόμενη Τσεχοσλοβακία το 1938.

Η Μεταφορά Παιδιών – Kindertransport ήταν ένα πρόγραμμα διάσωσης ανήλικων από εδάφη που ελέγχονταν από τους Ναζί.

Περίπου 10.000 παιδιά, η πλειοψηφία των οποίων ήταν Εβραίοι, στάλθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία από τον Νοέμβριο του 1938 έως τον Σεπτέμβριο του 1939.

Ο Σερ Νίκολας Γουίντον έπεισε τη βρετανική κυβέρνηση να επιτρέψει σε παιδιά Τσέχων, καθώς και Γερμανών και Αυστριακών, να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δεν επιτρεπόταν στους γονείς να συνοδεύσουν τα παιδιά σε αυτό που υποτίθεται ότι ήταν μια προσωρινή μετακόμιση μέχρι να είναι ασφαλές για αυτά να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Μαζί με μερικούς εθελοντές – συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του – ο Νίκολας Γουίντον κανόνισε όλα όσα χρειάζονταν τα παιδιά, μεταξύ άλλων την εύρεση οικογενειών υποδοχής και τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την κάλυψη των εξόδων του ταξιδιού.

Το τελευταίο τρένο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει την 1η Σεπτεμβρίου 1939, αλλά ακυρώθηκε το δρομολόγιο όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Περίπου 50 χρόνια αργότερα, η σύζυγος του Σερ Νίκολας Γουίντον ανακάλυψε ένα λεύκωμα στη σοφίτα τους που περιελάμβανε λεπτομερώς όλα όσα είχε κάνει ο σύζυγός της, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων όλων των παιδιών που είχε βοηθήσει να δραπετεύσουν.

Η ιστορία του διαδόθηκε και ο Σερ Νίκολας κλήθηκε αργότερα να εμφανιστεί σε ένα επεισόδιο του δημοφιλούς προγράμματος «That’s Life!».

Η οικοδέσποινα Έσθερ Ράντζεν ρώτησε το κοινό στο στούντιο: «Χρωστάει κανείς εδώ απόψε τη ζωή του στον Νίκολας Γουίντον;»

Τότε δεκάδες άνθρωποι που κάθονταν γύρω από τον τότε 77χρονο σηκώθηκαν αποκαλύπτοντας ότι ήταν ενήλικες εκδοχές εκείνων των μικρών που είχε σώσει.

Το συγκινητικό στιγμιότυπο που είναι διαθέσιμο στο YouTube έχει συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια προβολές συστήνοντας τον Σερ Νίκολας Γουίντον σε μια εντελώς νέα γενιά, αναφέρει το BBC.

Η ταινία βασίστηκε στο βιβλίο που έγραψε το 2014 η κόρη του Σερ Νίκολας Γουίντον, Μπάρμπαρα με τίτλο «If It’s Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton».

Η ταινία «One Life» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα τον επόμενο μήνα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.