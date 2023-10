Η κατάθεση ψυχής του Μάθιου Πέρι στην αυτοβιογραφία του: «Κανονικά έπρεπε να είμαι νεκρός»

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών ξαφνικά το Σάββατο (28/10) ο Μάθιου Πέρι. Ο ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός και αγαπητός μέσα από τον ρόλο του Τσάντλερ στη σειρά “Τα Φιλαράκια” πέθανε «αφού πνίγηκε στο τζακούζι του στο σπίτι», δήλωσαν πηγές στην DailyMail.

Ο Μάθιου Πέρι έζησε μία πολυτάραχη ζωή. Πέρυσι, ο γνωστός ηθοποιός κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Φιλαράκια, Εραστές και το Μεγάλο Φριχτό Πράγμα».

Μεταξύ άλλων, στην αυτοβιογραφία του ο Πέρι μίλησε για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό. Ο ηθοποιός είχε πάει για αποτοξίνωση 15 φορές και είχε κάνει 14 χειρουργικές επεμβάσεις για να προσπαθήσει να μετριάσει τη βλάβη που προκλήθηκε στο στομάχι του λόγω της χρήσης αλκοόλ και οπιοειδών.

Ο Πιρς Μόργκαν που αποχαιρέτησε τον Πέρι μέσω των social media έγραψε στο Twitter: «Ο σταρ των Friends ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός, αλλά κατά τη δική του παραδοχή, ένας πολύ βασανισμένος τύπος. Η πρόσφατη αυτοβιογραφία του για τη ζωή του που έχει καταστραφεί από τον εθισμό ήταν μια από τις πιο ισχυρές, ειλικρινείς και αποκαλυπτικές που έχω διαβάσει ποτέ. Τόσο θλιβερά νέα».

RIP Matthew Perry, 54.

The Friends star was a great actor, but by his own admission, a very tormented guy. His recent autobiography about his addiction-ravaged life was one of the most powerful, honest and revealing I’ve ever read. Such sad news. pic.twitter.com/RxAA1V1fr6

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 29, 2023