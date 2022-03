Η δισκογραφική αποτυχία του Stevie Wonder που είναι ένα φοβερό rap κομμάτι και δεν υπάρχει στο Spotify

Το 1981 ο Stevland Hardaway Judkins ή αλλιώς Stevie Wonder ιδρύει μία δισκογραφική εταιρία με την επωνυμία “Wondirection Records Inc.” και έδρα την διεύθυνση 4616 West Magnolia Boulevard Burbank, CA, 91505 United States. Την διανομή της προσωπικής του αυτής ετικέτας, ο Stevie Wonder την είχε δώσει στην Motown του Berry Gordy απ’ όπου είχε ξεκινήσει την καριέρα του.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το ένα και μοναδικό project που έβγαλε αυτή η δισκογραφική-επιχειρηματική προσπάθεια του μεγάλου καλλιτέχνη ήταν ένα τραγούδι που λεγόταν “The Crown”, το οποίο ο Stevie το έγραψε μαζί με τον Gary Byrd. Κυκλοφόρησε στις 23 Ιουλίου του 1983 με καλλιτέχνη το συγκρότημα Gary Byrd and the GB Experience. O Stevie Wonder συμμετείχε στην ηχογράφηση και έκανε και την παραγωγή.

Πρόκειται για ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο είναι ένας ύμνος στην αφρικάνικη κουλτούρα και κληρονομιά, παρόλα αυτά και λόγω πολύ περιορισμένης προώθησης ο δίσκος ανέβηκε μόνον μέχρι την θέση 69 του R&B chart του Billboard. Αργότερα, όταν το τραγούδι ξανακυκλοφόρησε από την Motown, στην Αγγλία ανέβηκε μέχρι το Νο.6 και παρέμεινε 9 βδομάδες στο χιτ-παρέϊντ.

Η 12ιντση εκτέλεση του “The Crown” διαρκεί 10′ λεπτά και 35″ δευτερόλεπτα και είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια τραγούδια που ανέβηκαν στο βρετανικό τοπ. Παρόλα αυτά το κομμάτι δεν μπορεί να βρεθεί στο Spotify.

Ο Gary Byrd γεννημένος στο Buffalo της Νέας Υόρκης το 1954 δούλεψε ως DJ στην Αγγλία και έκανε εκπομπές με τίτλο “Sweet Inspirations” στο Radio 1 του BBC.

