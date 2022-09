Η δική μας Rita Wilson ετοιμάζει δίσκο με ντουέτα

Η κυρία Tom Hanks, η δική μας Rita Wilson, γεννημένη στο Los Angeles από Έλληνες γονείς, ετοιμάζει έναν νέο μεγάλο δίσκο με γενικό τίτλο “Now & Forever: Duets”, που πρόκειται να κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 27 Σεπτεμβρίου.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Τα ντουέτα θα είναι τραγουδισμένα από την Rita μαζί με μεγάλους καλλιτέχνες πάνω σε μία πολύ ωραία επιλογή τραγουδιών από την δεκαετία του ’70, που ήσαν από τα αγαπημένα της.

Στο άλμπουμ θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής κομμάτια σε ντουέτο με τους κάτωθι καλλιτέχνες:

– To “Crazy Love” του Van Morrison μαζί με τον Keith Urban

– Το “Slip Slidin’ Away” του Paul Simon μαζί με τον Willie Nelson

– Το “If” των Bread μαζί με τον Tim McGraw

– Το “I’ll Be There” των Jackson 5 μαζί με τον Jimmie Allen

– Το “Without You” μαζί με τον Vince Gill

– Το “Fire” των Pointer Sisters μαζί με τον Elvis Costello

– To “Let It Be Me” των Everly Brothers μαζί με τον Jackson Browne

– Το “Songbird” των Fleetwood Mac μαζί με τον Josh Groban

– Το “Massachusetts” των Bee Gees μαζί με τον Leslie Odom Jr.

– Το “Where Is The Love?” της Roberta Flack και του Donny Hathaway μαζί με τον Smokey Robinson

Η Rita Wilson δήλωσε ότι οι ηχογραφήσεις για τις ανάγκες του άλμπουμ με όλους αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες ήταν “σαν να βρισκόταν στην εκκλησία”.

