Γνωστή τραγουδίστρια θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά και ποζάρει σε προχωρημένη εγκυμοσύνη

Μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής της διανύει γνωστή τραγουδίστρια, αφού σε λίγους μήνες από τώρα θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά.

Ο λόγος για την Βασιλική Νταντά, η οποία μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της. Η ίδια δημοσίευσε μια ολόσωμη φωτογραφία με εσώρουχα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ανακοινώνοντας έτσι το χαρμόσυνο γεγονός.

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Βασιλική Νταντά

«Happiness is on the way…» έγραψε η Βασιλική Νταντά στην ανάρτησή της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια μέσα από τη δουλειά της και τις επιτυχίες της και ποτέ δεν απασχόλησε με την προσωπική της ζωή, είναι εδώ και αρκετά χρόνια με τον σύντροφό της και σε λίγες εβδομάδες από τώρα θα κρατήσουν το πρώτο τους παιδί που θα έρθει για να ολοκληρώσει την ευτυχία τους.

Η ίδια, δεν είχε επιβεβαιώσει ως τώρα την είδηση της εγκυμοσύνης της ενώ παρόλο που δεν έχει μείνει ποτέ εκτός δουλειάς, αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να κάνει ένα μικρό διάλειμμα για αυτόν τον τόσο όμορφο λόγο.