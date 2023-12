Γιατί το «All I Want for Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ έγινε τόσο δημοφιλές

Το «All I Want for Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ είναι συνώνυμο με τα Χριστούγεννα. Τα τραγούδι της από το 1994 και ύστερα κυριάρχησε στη γιορτινή μουσική όσο τίποτα άλλο.

Το τραγούδι έφτασε στο Νο. 1 στο Billboard’s Hot 100 chart τα τελευταία τέσσερα συνεχόμενα χρόνια και είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το 2023 δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Ένας ειδικός προβλέπει ότι σύντομα θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη. Ακόμη και ο ήχος κλήσης του έχει πουλήσει εκατομμύρια.

«Αυτό το τραγούδι έχει μόλις ενσωματωθεί στην ιστορία τώρα», λέει ο David Foster , ο 16 φορές βραβευμένος με Grammy συνθέτης και παραγωγός. «Είναι ενσωματωμένο στα Χριστούγεννα. Όταν σκέφτεσαι τα Χριστούγεννα αυτή τη στιγμή, σκέφτεσαι αυτό το τραγούδι».

Ωστόσο, η ιστορία πίσω από το “All I Want for Christmas is You” δεν είναι μόνο χιόνι και γκι.

Οι συν-συγγραφείς του τραγουδιού, Carey και Walter Afanasieff, βρίσκονται σε μια συγκλονιστική κόντρα. Οι δημιουργοί ενός διαφορετικού τραγουδιού με τον ίδιο τίτλο τους μήνυσαν ζητώντας αποζημίωση 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ η Κάρεϊ αποκαλεί τον εαυτό της Βασίλισσα των Χριστουγέννων, η προσπάθειά της να κατοχυρώσει το brandname απέτυχε.

Κάθε χρόνο την 1η Νοεμβρίου, η χειμερία νάρκη του τραγουδιού τελειώνει όταν η Μαράια Κάρεϊ δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ήρθε η ώρα» να το ξαναπαίξει. Το φετινό μήνυμα την απεικόνιζε να ελευθερώνεται από ένα μπλοκ πάγου για να κάνει τη δήλωση.

Τόσο στη μουσική όσο και στους στίχους, το τραγούδι ήταν τέλεια σχεδιασμένο για επιτυχία, λέει ο Joe Bennett , μουσικολόγος και καθηγητής στο Berklee College of Music.

Τη στιγμή της κυκλοφορίας του, οι περισσότερες νέες μουσικές για τις γιορτές προέρχονταν από καλλιτέχνες που ξεπέρασαν την ακμή τους και αναζητούσαν μια νέα αγορά. Το 1994, όμως, η Κάρεϊ ήταν στην κορυφή. Το “All I Want for Christmas is You” λειτουργεί ως τραγούδι αγάπης και γιορτής.

Η Κάρεϊ λέει συγκεκριμένα: Δεν τη νοιάζουν όλα τα στολίδια των διακοπών, έχει ένα πράγμα — ένα άτομο — στο μυαλό της. Παραμένει ασαφές αν είναι εραστής ή κάποιος που λαχταράει.

«Είναι ένα τραγούδι ευχών και λειτουργεί αφηγηματικά», λέει ο Bennett. «Μπορείς να το τραγουδήσεις στην αγαπημένη σου αν είστε μαζί ή αν είστε χωρισμένοι».

Πασπαλίζει με συγκεκριμένες γιορτινές αναφορές: το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα δώρα, τον Άγιο Βασίλη, μια κάλτσα στο τζάκι, τάρανδους, καμπάνες από έλκηθρο, παιδιά που τραγουδούν και, φυσικά, γκι.

Τα όργανα και η γρήγορη διασκευή θυμίζουν το άλμπουμ του Phil Spector του 1965, “A Christmas Gift for You”, το οποίο είναι ένα κλασικό κλασικό για τις γιορτές. Για να το ολοκληρώσουμε, μέρος της μελωδίας αναφέρεται πονηρά στο “White Christmas”, λέει ο Bennett.

«Αυτός ήταν ο στόχος μου, να κάνω κάτι διαχρονικό που δεν έμοιαζε με τη δεκαετία του ’90»

«Αυτός ήταν ο στόχος μου, να κάνω κάτι διαχρονικό που δεν έμοιαζε με τη δεκαετία του ’90», εξήγησε η Μαράια Κάρεϊ σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο “Good Morning America”.

Το Billboard έχει δημιουργήσει λίστες με τις κορυφαίες εποχιακές επιτυχίες από το 2010 και το “All I Want for Christmas is You” ήταν το Νο. 1 για 57 από τις 62 εβδομάδες που διεξήχθη, δήλωσε ο Gary Trust, διευθυντής του chart. Η εταιρεία δεδομένων Luminate είπε ότι το τραγούδι βρέθηκε στην κορυφή στις 387 εκατομμύρια ροές το 2019, την 25η επέτειο από την κυκλοφορία του.

Τα ακριβή νούμερα είναι δύσκολο να βρεθούν, αλλά ο Will Page, ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του Spotify και συγγραφέας του βιβλίου “Pivot”, εκτιμά ότι το τραγούδι θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη αυτές τις γιορτές.

«Με τα πιο αντικειμενικά μέτρα», λέει ο Bennett, «είναι το πιο επιτυχημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών».

Πώς γράφτηκε το All I Want for Christmas is You

Όπως έχει πει ο Afanasieff, μεγάλο μέρος της δουλειάς στο “All I Want for Christmas is You” έγινε από τον ίδιο και την Κάρεϊ που εργάζονταν σε ένα νοικιασμένο σπίτι το καλοκαίρι του 1994. Η ομάδα είχε ιστορία, δουλεύοντας στα άλμπουμ της τραγουδίστριας “Emotions” και «Music Box».

Ξεκίνησε με ένα boogie-woogie πιάνο, πετώντας μελωδικές ιδέες στις οποίες η Κάρεϊ θα ανταποκρινόταν με στίχους.

«Ήταν σαν ένα παιχνίδι πινγκ-πονγκ», είπε στο περσινό podcast , «Hot Takes & Deep Dives with Jess Rothschild». Αργότερα, δουλεύοντας μόνη, η Κάρεϊ ολοκλήρωσε τους στίχους και ο Afanasieff ηχογράφησε όλα τα όργανα.

Μετά τα πράγματα έγιναν περίπλοκα. Η Μαράια Κάρεϊ ήταν παντρεμένη τότε με τον Tommy Mottola, επικεφαλής της Sony Music. Χώρισαν το 1997 και η σχέση της με τον Afanasieff, ο οποίος συνέχιζε να εργάζεται για τη Mottola, έγινε θύμα αυτού του διαλυμένου γάμου.

Ο Afanasieff είπε στον Rothschild ότι αυτός και η Κάρεϊ δεν μιλούσαν για περίπου δύο δεκαετίες μέχρι που εκείνη του τηλεφώνησε γύρω στην εποχή της 25ης επετείου του τραγουδιού, ζητώντας την άδεια του συν-σεναριογράφου να χρησιμοποιήσει τους στίχους “All I Want for Christmas is You” σε ένα παιδικό βιβλίο.

Τον περασμένο μήνα, οι τραγουδοποιοί Andy Stone και Troy Powers μήνυσαν την Κάρεϊ και τον Afanasieff στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια, ζητώντας 20 εκατομμύρια δολάρια για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και αναφέροντας το δικό τους κάντρι τραγούδι του 1989, “All I Want for Christmas is You”. Είχαν απορρίψει μια προηγούμενη προσπάθεια τους.

Το τραγούδι τους έχει παρόμοιο θέμα, με έναν αφηγητή να επιθυμεί ένα ερωτικό ενδιαφέρον πριν από τις χριστουγεννιάτικες γιορτές. Οι συγγραφείς αναφέρουν μια «συντριπτική πιθανότητα» ότι η Κάρεϊ και ο Afanasieff είχαν ακούσει το τραγούδι τους.

Τα δύο τραγούδια δεν έχουν καμία μουσική ομοιότητα, λέει ο Bennett του Berklee, και το θέμα δεν είναι σχεδόν μοναδικό. Επισήμανε το «You’re All I Want for Christmas» του Bing Crosby, το «All I Want for Christmas is You» της Carla Thomas και το «All I Want for Christmas, Dear, is You» του Buck Owens. Ο μουσικολόγος σημειώνει: «Είναι ανοησία».