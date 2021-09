Γιατί η Taylor Swift έδωσε συγχαρητήρια στην Anita Baker

Η Anita Baker αντιμετώπιζε μέχρι πρόσφατα ένα σοβαρό πρόβλημα με την κυριότητα των masters του καταλόγου με τα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει. Δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο η ίδια.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Έδωσε τον αγώνα της και πρόσφατα ανακοίνωσε ότι τα “παιδιά” της ξαναγύρισαν στο σπίτι…!

Με το “παιδιά” εννοούσε μεγάλους δίσκους της όπως οι: “The Songstress” (1983), “The Rapture” (1986), “Giving You the Best That I Got” (1988), “Compositions” (1990) και “Rhythm of Love” (1994).

Taylor Swift της έγραψε “Τι όμορφη στιγμή, συγχαρητήρια Anita!!” και δεν ήταν η πρώτη φορά που η Taylor παρείχε υποστήριξη στην Anita Baker ώστε να επανακτίσει τα δικαιώματα των τραγουδιών της.

Η Anita απάντησε στην Taylor λέγοντας: “Σε ευχαριστώ για την φωτιά και την υποστήριξή σου! Μας εμπνέει όλους, να κινήσουμε βουνά”. Αλληλεγγύη μεταξύ καλλιτεχνών!