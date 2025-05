Eurovision 2025: Η ανάρτηση της Klavdia λίγες ώρες πριν από τον τελικό – «Τα καταφέραμε»

Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision 2025 στη Βασιλεία, η Klavdia επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια από τις πιο προσωπικές της στιγμές.

Μέσα από τα stories της στο Instagram, η εκπρόσωπος της Ελλάδας δημοσίευσε μια παιδική φωτογραφία, στην οποία ποζάρει με γλυκό χαμόγελο, συνοδεύοντάς τη με τη λιτή αλλά φορτισμένη φράση: «We made it. See you tonight #17» (Τα καταφέραμε. Τα λέμε απόψε), υπενθυμίζοντας τη σειρά εμφάνισής της στον αποψινό τελικό.

Η Klavdia έχει ήδη ξεχωρίσει από τον Β’ Ημιτελικό με την ερμηνεία της στο «Αστερομάτα», ενώ η σκηνική παρουσία που επιμελήθηκε ο Φωκάς Ευαγγελινός, με την αλλαγή φορέματος και τη μετάβαση από το σκοτάδι στο φως, έχει αποσπάσει θετικά σχόλια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το μήνυμα της ελπίδας, της μεταμόρφωσης και της εσωτερικής δύναμης φαίνεται να βρίσκει απήχηση όχι μόνο στο κοινό αλλά και στις εθνικές επιτροπές.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Klavdia επέλεξε να μην μιλά τις τελευταίες ώρες πριν από τον τελικό, προκειμένου να προστατεύσει τη φωνή της. Η επικοινωνία της με την ομάδα της γίνεται αποκλειστικά μέσω γραπτών μηνυμάτων.