Έτσι θα επαναφέρετε την τέλεια κι ενυδατωμένη επιδερμίδα

Το τέλος του καλοκαιριού φέρνει συνήθως μαζί του ξηρότητα στην επιδερμίδα κυρίως λόγω της έκθεσης μας στον ήλιο, της επαφής μας με την άμμο και τα αλάτι της θάλασσας.

Ώρα να επαναφέρετε την ενυδάτωση υιοθετώντας μερικά απλά βήματα, που θα δώσουν υπέροχη θρέψη και άμεση λάμψη.

Κάντε απολέπιση ως και 2 φορές την εβδομάδα

Η τακτική απολέπιση (δύο φορές την εβδομάδα είναι το ιδανικό) παίζει σημαντικότατο ρόλο στην βελτίωση της όψης αλλά και της υφής της επιδερμίδας. Τα νεκρά κύτταρα του δέρματος που έχουν συσσωρευτεί με τον καιρό, πρέπει να απομακρυνθούν, ώστε τα προϊόντα που ακολουθούν να διεισδύσουν καλύτερα.

Απολαύστε ένα ενυδατικό αφρόλουτρο

Αν έχετε τη δυνατότητα, τότε σκεφτείτε να χαρίσετε μία έξτρα στιγμή χαλάρωσης στον εαυτό σας, κάνοντας ένα ενυδατικό και θεραπευτικό αφρόλουτρο. Γεμίστε την μπανιέρα σας με χλιαρό προς ζεστό νερό, και προσθέστε άλατα, έλαια και φυσικά το αγαπημένο σας body wash. Όλα αυτά μαζί θα βοηθήσουν στην αναζωογόνηση τόσο της επιδερμίδας, όσο και της ψυχής.

Αυξήστε τα ωμέγα 3 λιπαρά

Beauty comes from within, και δεν μιλάμε μόνο για την συναισθηματική ομορφιά, αλλά και για τις τροφές που επιλέγουμε να καταναλώσουμε, μιας και είναι μεγάλης σημασίας για την υγεία του δέρματος μας. Οι διατροφολόγοι ορκίζονται ότι οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα 3 λιπαρά, όπως ο σολομός, οι σπόροι chia και οι ξηροί καρποί, μπορούν να υποστηρίξουν την ενυδάτωση του δέρματος εκ των έσω. Επίσης, βεβαιωθείτε μέσα στην ημέρα ότι πίνετε αρκετό νερό.

Μην παραμελείτε την περιποίηση των άκρων

Λόγω της άμμου και του αλατιού, οι ξηρές, σκασμένες φτέρνες είναι ένα κοινό θέμα που προβληματίζει. Για επιπλέον ενυδάτωση στην περιοχή αυτή, προσθέστε μερικές σταγόνες από κάποιο body oil, στην κρέμα σώματος σας και κάντε μασάζ στις φτέρνες σας ώσπου να απορροφηθεί το μείγμα που δημιουργήσατε.

Αντικαταστήστε το body lotion μ’ ένα body balm

Μετά την απολέπιση, ή το μπάνιο, αντί για ένα ενυδατικό body lotion χρησιμοποιήστε ένα body balm, που θα θρέψει ακόμη περισσότερο την ξηρή κι αφυδατωμένη επιδερμίδα σας.

Πηγή: InStyle