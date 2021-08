Βασίλισσα Ελισάβετ: Στο top 10 των βρετανικών best seller το βιβλίο της πρώην νύφης της

Η βασίλισσα Ελισάβετ “τρύπωσε” στο Top 10 των βρετανικών best seller και όχι με δική της επιλογή. Την είσοδό του στo top 10 των βρετανικών best seller έκανε το πρώτο μυθιστόρημα της πρώην νύφης της βασίλισσας Ελισάβετ, Σάρα Φέργκιουσον, υπό τον τίτλο «Her Heart For a Compass», στην κατηγορία της ιστορικής μυθοπλασίας. Προς το παρόν βρίσκεται στη 10η θέση των best seller, ενώ σημειώνεται πως το βιβλίο κυκλοφόρησε στις 3 Αυγούστου.

Το «Her Heart For a Compass» είναι γραμμένο από τη δούκισσα του Γιορκ με την επιτυχημένη συγγραφέα μυθιστορημάτων εποχής, Μαργκερίτ Κέι, σε συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους Harper Collins Publishers και Harlequin UK.

Το βιβλίο, που αριθμεί περισσότερες από 500 σελίδες, εξιστορεί τη ζωή της προ-προ θείας της, Μάργκαρετ Μονταγκού Σκοτ, η οποία ενώ γεννήθηκε στα ανώτερα κλιμάκια της κοινωνίας, επιθυμεί να «σπάσει το καλούπι» και να ακολουθήσει την εσωτερική της πυξίδα (την καρδιά της) για να ανακαλύψει τον λόγο ύπαρξής της, και την αληθινή αγάπη, σύμφωνα με τον Guardian.

Η πρώην νύφη της βασίλισσας Ελισάβετ και πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου δήλωσε: «Είμαι χαρούμενη που ξεκίνησα μια νέα καριέρα ως μυθιστοριογράφος σε ηλικία 61 ετών και ήδη το βιβλίο βρίσκεται στα 10best seller.

Είναι πραγματικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους αγόρασαν το βιβλίο μέχρι τώρα. Ελπίζω να απολαύσουν τα κατορθώματα της ξεροκέφαλης, κοκκινομάλλας ηρωίδας μου Λαίδης Μάργκαρετ και να εντοπίσουν κοινά στοιχεία μεταξύ της δικής μου ζωής και της δικής της. Είναι κοκκινομάλλα, έχει έντονη θέληση και καθοδηγείται από την καρδιά της. Είναι όμως ένα έργο μυθοπλασίας και όχι μια αυτοβιογραφία».

Η Δούκισσα ήδη γράφει το δεύτερο βιβλίο της.