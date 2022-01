Ελένη Φουρέιρα: Το αποκαλυπτικό φόρεμα, το σούσι και η ατάκα για την…Όμικρον

Η Ελένη Φουρέιρα διαθέτει ένα από τα πιο καλλίγραμμα σώματα στην ελληνική showbiz και οι εντυπωσιακές αναλογίες της μαγνητίζουν πάντα τα βλέμματα. Η γνωστή τραγουδίστρια που ξέρει πώς να προκαλεί ντελίριο ενθουσιασμού στους followers της, έκανε μια τολμηρή και άκρως αποκαλυπτική εμφάνιση.

Η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει φορώντας ένα σέξι μαύρο φόρεμα, με ένα βαθύ, αισθησιακό, ντεκολτέ και σκίσιμο στους γοφούς. Απολαμβάνει σούσι και παράλληλα δηλώνει ότι.. “τρέχει μακριά” από την Όμικρον.

Όπως αναφέρει το περιοδικό ok, το embellished φόρεμα, που είναι κεντημένο με κρύσταλλα, ανήκει στη νέα συλλογή του λονδρέζικου οίκου David Koma και η τιμή του είναι 3.120 ευρώ. Το look της ολοκληρώθηκε με διαμαντένια κοσμήματα Danelian. To styling της Ελένης Φουρέιρα επιμελήθηκε ο George Karapetis.

