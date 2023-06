Ειδικός που διαβάζει τα χείλη αποκαλύπτει αν η δούκισσα του Εδιμβούργου μάλωσε την πριγκίπισσα Σάρλοτ

Ένα πολύ μεγάλο “debate” έχει ξεκινήσει στα social media, με αφορμή ένα στιγμιότυπο μεταξύ της πριγκίπισσας Σάρλοτ και της δούκισσας του Εδιμβούργου.

Το Σάββατο (17/6) ο βασιλιάς Κάρολος γιόρτασε το πρώτο του “Trooping The Colour” ως μονάρχης και δίπλα του βρέθηκαν όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Φυσικά από την τόσο σημαντική ημέρα, δεν θα μπορούσε να λείπουν ο γιος του και διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ μαζί με την οικογένειά του, καθώς και ο αδελφός του Εδουάρδος, μαζί με την σύζυγό του Σόφι.

Αρκετοί χρήστες εντόπισαν ένα τρυφερό ή… ίσως και όχι, στιγμιότυπο μεταξύ της κόρης του πρίγκιπα Ουίλιαμ, Σάρλοτ και της γυναίκας του Εδουάρδου, Σόφι.

Κάποια στιγμή η Σάρλοτ λέει κάτι στην θεία της και εκείνη της απαντά.

Κάποιοι λένε πως η δούκισσα του Εδιμβούργου φαίνεται να λέει είτε πως “είναι δυνατά“, είτε πως “είναι τώρα“. Ενώ άλλοι ισχυρίζονται πως η Σόφι λέει στην Σάρλοτ σε αυστηρό τόνο να “καθίσει κάτω“.

I think The Duchess of Edinburgh is saying ‘It’s loud’. There again, I’m not a lip reader! Therefore, the duchess could be saying several things that look similar. If the duchess IS saying ‘Sit down’, she probably had good reason to do so.

— Sue Smith (@Suziepooz) June 18, 2023