Δέκα φωτογραφίες, δέκα ιστορίες.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

1. Ο Sammy Davis Jr. επισκέφθηκε τον Elvis Presley στο backstage του μιούζικ χολ Showroom, στο International Hotel στο Las Vegas το 1970. Αργότερα ο Sammy Davis Jr. αποκάλυψε στις δύο αυτοβιογραφίες του, ότι από εκείνη τη συνάντηση δημιουργήθηκε μια ζεστή φιλία ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Και οι δύο οδηγούσαν μοτοσικλέτες και έκαναν μεταξύ τους αγώνες σε όποια πόλη συναντιόντουσαν.

2. Ο Dustin Hoffman και ο Peter O’Toole συναντιούνται στο φουαγιέ του “Odeon” της Leicester Square στο Λονδίνο το 1971, στην πρεμιέρα της ταινίας “Murphy’s War” με πρωταγωνιστή τον Peter O’Toole.

3. Η Rita Hayworth ετοιμάζεται για το γύρισμα του “Amado mío” στην περίφημη “Gilda” του 1946. Είχε κάνει αρκετές πρόβες με τον χορογράφο Jack Cole, με τον οποίο είχε δουλέψει σε άλλες τρεις ταινίες, στο “Cover Girl” (1944), στο “Tonight and Every Night” (1945) και στο “Down to Earth” (1947). Η εμβληματική φορεσιά, σχεδιασμένη από τον Jean Louis, πουλήθηκε το 2014 για 161.000 δολάρια.

4. Ο Clint Eastwood και ο Ιταλός σκηνοθέτης Sergio Leone στο πλατό του “Για μια χούφτα δολάρια” (1964). Είναι ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος του Clint Eastwood στην σχετική σειρά σπαγγέτι γουέστερν ταινιών, που τον καθιέρωσαν.

5. Η Marilyn Monroe και η Maria Callas στο γκαλά για τα γενέθλια του Προέδρου John F. Kennedy στις 19 Μαΐου του 1962. Και οι δύο τραγούδησαν στην εν λόγω εκδήλωση. Η Marilyn το “Happy Birthday, Mr. President” και το “Thanks for the Memories” και η Callas το “L’amour est un oiseau rebelle”.

6. Ο James Dean μαζί με την πανέμορφη Terry Moore καταφθάνουν στην πρεμιέρα της ταινίας “Sabrina” το 1954 στο Los Angeles. Το 2019 στο περιοδικό Forbes, η Terry Moore δήλωσε ότι εκείνη ήταν η μοναδική φορά που ο James Dean φόρεσε σμόκιν και πήγε σε κινηματογραφική πρεμιέρα.

7. Είναι ο γάμος του Elvis Presley με την Priscilla Beaulieu στο ξενοδοχείο Aladdin του Las Vegas, την πρωτομαγιά του 1967. Το σμόκιν του Elvis το είχε σχεδιάσει ο Lambert Marks, ο οποίος είχε σχεδιάσει τα κοστούμια των ταινιών του τραγουδιστή “Girl Happy” (1965) και “Spinout” (1967). Το νυφικό όμως της Priscilla, ενώ έχει αναφερθεί αρκετές φορές ότι το σχεδίασε η ίδια, η πραγματικότητα είναι ότι μεταμφιέστηκε φορώντας ξανθιά περούκα, πήγε στο γνωστό πολυκατάστημα Neiman Marcus και αγόρασε έτοιμο το νυφικό κάτω από το ψευδώνυμο Mrs. Hodge.

8. Ο Alfred Hitchcock σκηνοθετεί την Kim Novak στο “Vertigo” το 1958. Αργότερα η Novak δήλωσε “Δεν πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη δουλειά μου, αλλά το γεγονός ότι είχε τέτοια αποδοχή με χαροποιεί”.

9. Η Raquel Welch δείχνει τις ποδοσφαιρικές της ικανότητες στο διάλειμμα των γυρισμάτων της βρετανικής παραγωγής γουέστερν φιλμ “Hannie Caulder”, όπου συμπρωταγωνιστούσε ο Robert Culp και ο Ernest Borgnine. Τα γυρίσματα έγιναν στην Almería της Ισπανίας.

10. Ο Peter Lawford, ο Frank Sinatra, ο Al Hart και ο Sammy Davis Jr. ριλαξάρουν στη σάουνα του ξενοδοχείου Sands στο Las Vegas το 1960.

