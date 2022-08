Χώρισε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με την Καμίλα Μορόνε μετά τα 25α γενέθλια της

Ο 47χρονος, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ χώρισε με την Καμίλα Μορόνε λίγους μήνες αφότου το μοντέλο έκλεισε τα 25. Ο ηθοποιός έως τώρα έχει “χτίσει” την φήμη ότι δεν κάνει σχέση με γυναίκες μεγαλύτερες των 25 ετών. Το ζευγάρι ήταν πέντε χρόνια μαζί.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και η 25χρονη καλλονή τερμάτισαν «ήσυχα» τη σχέση τους νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ισχυρίστηκε πηγή από το περιβάλλον του Λέο στην βρετανική The Sun.

Ο τελευταίος χωρισμός στην πολυτάραχη ζωή του Ντι Κάπριο φαίνεται να ενισχύει το μοτίβο που έχει καθιερώσει ο σταρ του Once Upon A Time In Hollywood, ότι δεν βγαίνει ποτέ με γυναίκα άνω των 25 ετών.

«Ο Λέο και η Καμίλα τελείωσαν τη σχέση τους το καλοκαίρι», είπε μια πηγή. «Δεν υπάρχουν άσχημα συναισθήματα μεταξύ τους. Απλώς κατέληξε σε ένα φυσικό τέλμα».

Ο σταρ του Revenant, είναι μεγαλύτερος κατά 22 χρόνια της Μορόνε, και για πρώτη φορά γνώρισε την Καμίλα το 2008, όταν εκείνη ήταν μόλις 12 ετών.

Ο επί χρόνια φίλος του, Αλ Πατσίνο, ο οποίος έβγαινε με τη μητέρα της Καμίλα, Λουσίλα Σόλα για χρόνια, έκανε τις συστάσεις και ο Λεονάρντο προφανώς παρέμεινε φίλος με την οικογένεια για χρόνια.

Ο Λεονάρντο και η Καμίλα συναντήθηκαν επίσημα κάποια στιγμή το 2017, μετά τον χωρισμό του ηθοποιού με το μοντέλο Nina Agdal λίγες μέρες πριν από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, αν και οι εκπρόσωποι και των δύο αρχικά αρνήθηκαν ότι ήταν μαζί. Οι δυο τους επισημοποίησαν τη σχέση τους τον επόμενο χρόνο, όταν παρευρέθηκαν μαζί στο πάρτι γενεθλίων της Ellen DeGeneres, και αργότερα μέσα στη χρονιά εθεάθησαν να φιλιούνται στο Coachella.