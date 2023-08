Χάρι Στάιλς: Με αυτή την ηθοποιό φημολογείται ότι είναι σε σχέση

Μετά τον χωρισμό του από την Olivia Wilde και την σύντομη σχέση του με την Έμιλι Ρατακόφσκι, ο Χάρι Στάιλς φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα στην ζωή του και να είναι ξανά ερωτευμένος.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και ηθοποιός φημολογείται πως είναι σε σχέση με την Καναδή ηθοποιό και μοντέλο Τέιλορ Ράσελ. Μάλιστα κοινές τους φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ενίσχυσαν τις φημολογίες. Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τους δυο τους το βράδυ της Τετάρτης (9/8) στο Λονδίνο, μετά το τέλος της παράστασης «The Effect» στο Εθνικό Θέατρο, όπου η Ράσελ πρωταγωνιστεί.

Σύμφωνα με το Page Six ο Στάιλς φάνηκε να χαιρετάει την Ράσελ και να τυλίγει το χέρι του γύρω της με την ίδια πηγή να αναφέρει ότι η σταρ του «Bones and All» στη συνέχεια πιάστηκε χέρι χέρι με το πρώην μέλος των One Direction. Κάποια στιγμή, γύρισε ο ένας στον άλλο και απαθανατίστηκαν να χαμογελούν και να γελούν.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν πηγές στο μέσο μετά την παράσταση, την οποία ο τραγουδιστής παρακολούθησε με τον καλό του φίλο James Corden και τη σύζυγο του Julia Carey, ο Στάιλς πήγε στο καμαρίνι της ηθοποιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Page Six (@pagesix)

«Ο Χάρι έμεινε στο πλευρό της Τέιλορ όλη την ώρα. Την σύστησε στον James και της ψιθύριζε, γελούσε και χαμογελούσε», ανέφερε άλλη πηγή στο Page Six.

Μάλιστα το ίδιο μέσο μεταδίδει ότι οι δυο τους παρέμειναν στο afterparty στο μπαρ για περίπου μία ώρα πριν ο Στάιλς εντοπιστεί να φεύγει από το σουαρέ από μια πλαϊνή πόρτα ενώ κρατούσε τη βαλίτσα και την τσάντα της Καναδής ηθοποιού. Στη συνέχεια, η Ράσελ εθεάθη να φεύγει από την ίδια πόρτα πριν μπει στο αυτοκίνητό του.

«Φάνηκε σαν η Τέιλορ να τηλεφώνησε στον Χάρι όταν έφυγε από το θέατρο, λέγοντάς του από που να πάει να την πάρει», αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ο Στάιλς και η Ράσελ πυροδότησαν για πρώτη φορά τις φήμες για σχέση, αφού η ηθοποιός εθεάθη στο VIP τμήμα της συναυλίας του στη Βιέννη, όπου καθόταν η ομάδα του τραγουδιστή. Στην συνέχεια τους είδαν να κυκλοφορούν πιασμένους χέρι χέρι στην αυστριακή πόλη.