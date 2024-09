Μπέττυ Μαγγίρα: Εύχεται στον σύζυγό της, Δημήτρη Μάζη για τα γενέθλιά του – «Τίποτα στην ζωή δεν είναι τυχαίο»

Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στα social media για τα γενέθλια του συζύγου της, Δημήτρη Μάζη.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2002 και μέσα στα 22 χρόνια κοινής πορείας έχει αποκτήσει δύο κόρες.

Η παρουσιάστρια λοιπόν, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους – ανήμερα των γενεθλίων του γνωστού αθλητή – οικογενειακές φωτογραφίες και παράλληλα προχώρησε σε μια εξομολόγηση για τη γνωριμία και την σχέση τους.

Η ανάρτηση για τα γενέθλια του Δημήτρη Μάζη

«Happy birthday my rock, my sheriff, my love Δημήτρη Μάζη!

Τίποτα στην ζωή δεν είναι τυχαίο λένε!!!! Ίσως έχουν δίκιο… Και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ!

Το πρώτο μου κινηματογραφικό “crush” ήταν ο Jeff Bridges στην ταινία against all odds!! Είπα απο μέσα μου wow!!! (Στην 7η φωτό σας παραθέτω φωτό του ίδιου από την ταινία για να δείτε πως ήταν).

Αρκετά μεγαλύτερη κι αφού είμασταν μαζί αρκετά χρόνια ήδη, συνειδητοποίησα πόσο του έμοιαζες !!!!

Δεν ξέρω ποσό συνειδητά η ασυνείδητα κάνουμε επιλογές ή καταφέρνουμε να προσελκύσουμε αυτό που επιθυμούμε, εγώ όμως θα ευχαριστήσω ΕΣΕΝΑ που με «εντόπισες», τον @antonisvlontakis (κουμπάρο) που έκανε το προξενιό και την αδελφή μου @matthildimaggira (ξέρει αυτή το γιατί )!!!

Είσαι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, ο πιο έξυπνος, θετικός, υποστηρικτικός, υπομονετικός κι ο πιο κουλ μπαμπάς του κόσμου! Σ’ αγαπάμε κι οι τέσσερις !!! Γιατί έχει μπει κι η μόζα δυνατά στο παιχνίδι !!!!

Χρόνια σου πολλά !!!! My Rocky», έγραψε η Μπέττυ Μαγγίρα στη λεζάντα της ανάρτησής της.