Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Ο Terminator στην μάχη της λακκούβας

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ βαρέθηκε να περιμένει από τους κρατικούς λειτουργούς και αποφάσισε να κλείσει μόνος του τις επικίνδυνες λακκούβες στο Λος Άντζελες.

Ο… Terminator πήρε την κατάσταση στα χέρια του την Τρίτη και γέμισε μια τεράστια λακκούβα που παρέμενε έτσι για εβδομάδες.

Ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια μοιράστηκε ένα βίντεο στο Twitter με τον ίδιο και δύο άλλους άνδρες να χρησιμοποιούν συσκευασμένο σκυρόδεμα για να επισκευάσουν τον δρόμο στην περιοχή Brentwood υπό τον ήχο μερικών funky μελωδιών.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023