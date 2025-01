Άννα Μαρία Βέλλη για το 2024: «Στο 90’ με βρήκε με τον πατέρα μου στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό και τον γάτο μου με καρκίνο»

Μία ανασκόπηση του 2024 θέλησε να κάνει η Άννα Μαρία Βέλλη, λίγες ώρες πριν υποδεχθούμε το 2025. Η δημοφιλής ηθοποιός και δημιουργός περιεχομένου, με μία ανάρτηση στο Instagram προφίλ της, μοιράστηκε με τους ακολούθους της το πώς ήταν για εκείνη η φετινή χρονιά.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως πέρασε δύσκολες ώρες στο τέλος του 2024, καθώς ο πατέρας της υπέστη εγκεφαλικό και ο γάτος της διαγνώστηκε με καρκίνο.

Στο post που πραγματοποίησε, η Άννα Μαρία Βέλλη δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από τη φετινή χρονιά και έγραψε στη λεζάντα: «Το 2024 δεν ήταν το πιο εύκολο για μένα. Στο 90’ με βρήκε με τον πατέρα μου στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό και τον γάτο μου με καρκίνο. Δεν ήταν εύκολο αλλά δεν ήταν κακό.

Γιατί είχα τους φίλους μου (και άλλους που δεν έχω σε φωτό απλά επειδή έτυχε), τα γατιά μου, τα ταξίδια μου. Και γέλασα και έκλαψα και θύμωσα και αδιαφόρησα και αισθάνθηκα πολλή και αισθάνθηκα λίγη και όλα καλά!

2025 bring it on bitch I know how to swim. Υγ. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους όσους περάσατε και περνάτε τις γιορτές μέσα στο νοσοκομείο . Τώρα σας καταλαβαίνω και σας συμπονώ και σας εκτιμώ βαθιά. Καλή χρονιά».