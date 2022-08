Ανδρικό παντελόνι: 6 looks για το πώς να φορέσουμε το πιο chic item της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας

Πώς ένα ρούχο που φτιάχτηκε αρχικά για τον άνδρα, μπορεί να δείχνει τόσο θηλυκό, σέξι και κομψό όταν φοριέται από μία γυναίκα; Λοιπόν, αυτά έχει το styling! Μπορεί να μετατρέψει ένα κλασικό ανδρικό item σε γυναικείο και να το κάνει να «δείξει» ακόμα περισσότερο. Το καλοραμμένο και προσεγμένο cut του ανδρικού παντελονιού είναι αυτό που το κάνει μοναδικό κι εμείς θα σας αποκαλύψουμε τα καλύτερα looks, προκειμένου να πάρετε λίγη έμπνευση για το πώς να το φορέσετε με urban διάθεση. Το φθινόπωρο έρχεται και οφείλουμε να είμαστε στιλιστικά προετοιμασμένες.

Credit: Tamara Kalinic/Instagram

Casual με sneakers: ναι, αναμενόμενος συνδυασμός αλλά και πολύ stylish ταυτόχρονα. Αποθεώστε την ανδρική πλευρά του, συνδυάζοντάς το με ένα oversized πουκάμισο και προσθέστε θηλυκές πινελιές στα αξεσουάρ και στα κοσμήματα. Ιδανικό office look, επίσης.

Credit: Darja Barranik/Instagram

Με καλοκαιρινή χροιά και flip flops: σε ένα outfit που συνδυάζει τις δύο εποχές, κάνοντας τη μετάβαση αρμονική και chic. Ένα απλό t-shirt στις ίδιες αποχρώσεις θα έκανε το look ακόμα πιο cool, ενώ ένα επίσης ανδρικό γιλέκο θα χάριζε έξτρα πόντους στην εικόνα σας.

Credit: Emili Sindlev/Instagram

Στα χρώματα της θάλασσας: γιατί κατά κάποιον τρόπο αρνούμαστε να ξεφορτωθούμε από πάνω μας την καλοκαιρινή αύρα. Το styling αποτελεί τον πιο τέλειο τρόπο να διατηρήσουμε αυτήν την αίσθηση ακόμα και μέσα από τα χρώματα. Φορέστε μπλε και ρίξτε στους ώμους σας μια κλασική μαρινιέρα. Αν μη τι άλλο, θαλασσινό!

Credit: Grece Ghanem/Instagram

Androgyne από την κορυφή ως τα νύχια: τολμήστε το! Γιατί τίποτα δεν θεωρείται πιο σέξι από μία γυναίκα που φοράει ένα καθαρά κλασικό, ανδρικό κοστούμι. Συνοδεύστε το με flat ή sneakers, ή ακόμα καλύτερα με ψηλοτάκουνα σανδάλια. Hot, hot, hot!

Credit: Darja Barranik/Instagram

Ready to sleep: ένα από τα πιο δημοφιλή trends της εποχής αποτελεί το pajamas look, το οποίο αποθεώνεται λόγω της cool αισθητικής του και του χαλαρού αέρα που αποπνέει. Είναι άνετο, στιλάτο και αναδεικνύει με τον πιο τέλειο τρόπο το ανδρικό παντελόνι.

Credit: Alex Riviere/Instagram

All white again: κάποτε επικρατούσε η άποψη πως ένα λευκό σύνολο ανήκε και μόνο στο καλοκαίρι. Σήμερα ωστόσο, το total white look κάνει μέχρι και τους χειμώνες μας φωτεινούς, ειδικά όταν περιλαμβάνει σε αυτό ένα chic ανδρικό και πάνω από όλα καλοραμμένο παντελόνι.

Πηγή: InStyle