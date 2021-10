Άλεκ Μπάλντουιν: Οι Αρχές δεν γνωρίζουν που βρίσκεται ακριβώς

Όπως έχει γίνει γνωστό από την προηγούμενη Πέμπτη, ο Άλεκ Μπάλντουιν αφαίρεσε κατά λάθος την ζωή της διευθύντριας φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς, με όπλο που εκ των πραγμάτων αποδείχτηκε να περιείχε σφαίρα. Το συγκεκριμένο όπλο υποτίθεται ότι ήταν άσφαιρο για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας «Rust» στην οποία συμμετείχε ο Άλεκ Μπάλντουιν. Το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων για τον θανάσιμο τραυματισμό της Χαλίνα Χάτσινς είναι ακόμα ανοιχτό με τις Άρχες της περιοχής του Νέου Μεξικό να συνεχίζουν τις έρευνες από την ημέρα της τραγωδίας.

Με τις καταθέσεις ακόμα να συνεχίζονται, η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε κάποια σύλληψη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις από το γραφείο του σερίφη στη κομητεία του Νέου Μεξικό, ο ηθοποιός είναι συνεργάσιμος με τις Αρχές. Ωστόσο, δεν ξέρουν ακριβώς που βρίσκεται αυτή την στιγμή.

Investigators say they’re ‘not exactly sure’ of Alec Baldwin’s ‘whereabouts’ https://t.co/KC7Y8EJyK3

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 28, 2021