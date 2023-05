Αγνώριστη η Μεγκ Ράιαν – Σπάνια δημόσια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη

Σοκ προκάλεσε η σπάνια δημόσια εμφάνιση της Μεγκ Ράιαν στη Νέα Υόρκη, με την διάσημη ηθοποιό να είναι αγνώριστη.

Παπαράτσι απαθανάτισαν την Μεγκ Ράιαν (Meg Ryan) στο πλευρό του φίλου της Michael J. Fox, και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, που δημοσιεύει η DailyMail είναι εντελώς παραμορφωμένη.

Meg Ryan, 61, looks unrecognisable on first public outing in six months https://t.co/lnkqFfcEBT pic.twitter.com/fDxZwVXiaX

— Daily Mail US (@DailyMail) May 4, 2023