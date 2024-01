Adan Canto: Πέθανε ο διάσημος ηθοποιός σε ηλικία 42 ετών – Οι ρόλοι στο «Designated Survivor» και στο «X-Men»

Ο Adan Canto, ο οποίος έπαιξε γκάνγκστερ Armand Morales στη σειρά “The Cleaning Lady” του Fox, πέθανε στις 8 Ιανουαρίου σε ηλικία μόλις 42 ετών από καρκίνο. Ο γεννημένος στο Μεξικό ηθοποιός πρωταγωνίστησε επίσης στη σειρά του Fox “The Following” και έπαιξε τον εκλεγμένο αντιπρόεδρο Aaron Shore στο “Designated Survivor”, το οποίο μετακόμισε από το ABC στο Netflix.

«Είμαστε συντετριμμένοι που μαθαίνουμε για τον θάνατο του Adan Canto», ανέφερε το Fox σε μια δήλωση. «Ένας υπέροχος ηθοποιός και αγαπητός φίλος, είχαμε την τιμή να τον έχουμε ως μέλος των οικογενειών της Warner Bros Television και Fox Entertainment από το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ στο «The Following» πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. Πιο πρόσφατα, φώτισε την οθόνη στο «The Cleaning Lady» με μια δυνατή ερμηνεία που ανέδειξε την τέχνη, το εύρος, το βάθος και την ευγένειά του».

«Αυτή είναι μια ανεξιχνίαστη απώλεια και θρηνούμε δίπλα στη σύζυγό του Στέφανι, τα παιδιά τους και τους αγαπημένους τους. Θα μας λείψει πολύ ο Άνταν» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Canto δεν μπόρεσε να ξεκινήσει την παραγωγή στην 3η σεζόν του “The Cleaning Lady” λόγω της ασθένειάς του, αλλά σχεδίαζε να ξαναμπεί στη σειρά αργότερα αυτή τη σεζόν, σύμφωνα με το Deadline. Η σειρά θα του αποτίσει φόρο τιμής στο άνοιγμα της 3ης σεζόν στις 5 Μαρτίου με μια κάρτα.

Πρωταγωνίστησε στη σειρά του Fox δίπλα στην Elodie Yung που υποδύεται τον ομώνυμο χαρακτήρα, την Thony De La Rosa, μια καθαρίστρια που στρατολογείται από τον Armand Morales που υποδυόταν ο Canto για να καθαρίσει τα χάλια αφού είδε μια βάναυση δολοφονία με αντάλλαγμα να τη βοηθήσει με τον άρρωστο γιο της. Η δεύτερη σεζόν της σειράς τελείωσε με τον Armand πίσω από τα κάγκελα — αφήνοντας την Thony να συνεχίσει την επιχείρησή του.

Πώς μπήκε στον χώρο της υποκριτικής

Ο Canto, ο οποίος γεννήθηκε στο Ciudad Acuna, στην Coahuila, στο Μεξικό, διέσχιζε τα σύνορα καθημερινά για να παρακολουθήσει ένα αμερικανικό καθολικό σχολείο στο Del Rio του Τέξας.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός σε ηλικία 16 ετών, γράφοντας τραγούδια για μεξικανικές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες πριν αποκτήσει τον πρώτο του τηλεοπτικό ρόλο το 2009 στη μεξικάνικη σειρά «Estado de Gracia».

Έγραψε και σκηνοθέτησε μια ταινία μικρού μήκους, “Πριν από το αύριο”, το 2014. Μια άλλη από τις ταινίες του, “The Shot”, συγκέντρωσε πολλά βραβεία φεστιβάλ για την καλύτερη αφηγηματική ταινία μικρού μήκους.

Έγινε μέλος του αστυνομικού θρίλερ της Fox “The Following”, με πρωταγωνιστή τον Kevin Bacon, το 2013 και εμφανίστηκε επίσης στα “Mixology”, “Narcos”, “Blood and Oil” και “Second Change”. Ο πρώτος σημαντικός κινηματογραφικός ρόλος του Canto ήρθε στο “X-Men: Days of Future Past” το 2014. Εμφανίστηκε επίσης στη μεγάλη οθόνη στα “Amanda and Jack Go Glamping”, “2 Hearts”, “Bruised”, “The Devil Below” και “Agent Game”, σύμφωνα με το Variety.