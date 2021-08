Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Don McLean, γεννημένος το 1945 στο New Rochelle της Νέας Υόρκης, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης, έγινε ευρέως γνωστός το 1971, από το 8,5 λεπτών folk rock τραγούδι του "American Pie", το οποίο θεωρήθηκε ένα κομμάτι-σταθμός στην ιστορία της μουσικής, που μιλούσε για την χαμένη αθωότητα κατά την πρώτη γενιά του rock and roll. Ο μικρός δίσκος με το κομμάτι αυτό πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα, μόνο στην Αμερική.

Το "American Pie" το έχει διασκευάσει πολύ πετυχημένα και η Madonna το 2000.

Άλλες επιτυχίες του Don McLean ήταν τα de "Vincent" και "Dreidel", η διασκευή του στο τραγούδι του Roy Orbison "Crying", η διασκευή του στο τραγούδι των Skyliners "Since I Don't Have You" και το "Wonderful Baby".

Επίσης, έγραψε το "And I Love You So" που τραγούδησαν ο Elvis Presley, ο Perry Como, η Helen Reddy και ο Glen Campbell.

Το 2004 εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame.

Εχθές ο Don McLean απέκτησε το δικό του αστέρι στο περίφημο Walk of Fame του Hollywood. Μια μεγάλη τιμή για κάθε καλλιτέχνη της μουσικής, του κινηματογράφου ή της τηλεόρασης. Μαζί του ήταν ορισμένοι φίλοι και μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους και ο ιδιόρρυθμος τραγουδιστής "Weird Al" Yankovic.